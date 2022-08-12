خلطات الفازلين للإزالة الشعر الزائد نهائياً من الجذور بدون ألم

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عمر شويل - جدة خلطات الفازلين للإزالة الشعر الزائد، الشعر الزائد في الجسم من المشاكل التي تعاني منها الكثير من السيدات، ويبحثون عن حلول نهائية للتخلص من الشعر الزائد، فيستخدمون الكثير من الكريمات للإزالة الشعر ولكن لا يحصلون على نتيجة مرضية، فلذلك يبحثون عن الوصفات الطبيعية التي تساعد في إزالة الشعر الزائد نهائياً من الجذور، كما لا تتسبب هذه المواد الطبيعية بأي مشاكل للبشرة عند استخدامها.

خلطات الفازلين للإزالة الشعر الزائد نهائياً من الجذور

المكونات

ملعقتين من الفازلين.

ملعقتين من ملح الطعام.

ملعقتين من الحليب.

طريقة التحضير والاستخدام

عليك غسل البشرة وتجفيفها جيداً، ثم قومي بخلط المكونات مع بعضها حتي تتجانس، ثم قومي بتوزيع الخليط على المنطقة التي ترغبين في إزالة الشعر منها، اتركي الخليط حتي يجف قومي بنزع الخليط بعكس اتجاه نمو الشعر، يحب تكرار هذه الوصفة حتي تتخلصين من الشعر الزائد نهائياً لأنها تتكون من مواد طبيعية مفيدة للبشرة كما تساعد في التخلص من البقع الداكنة والتصبغات في الجسم.

وصفات طبيعية للإزالة الشعر الزائد من الجذور

المكونات

ملعقة من طحين الحمص.

نصف ملعقه من الكركم.

نصف ملعقه من الفازلين.

3 ملاعق من الحليب.

طريقة التحضير والاستعمال

قومي بخلط المكونات جيداً مع بعضها، ثم أضيفي الفازلين وامزجي المكونات جيداً حتي تحصلين على قوام متجانس، قومي بتوزيع الخليط على المنطقة التي بها الشعر، اتركي الخليط لمدة 10 دقائق حتي يجف عليك نزع الخليط بعكس اتجاه نمو الشعر، ثم قومي بغسل المنطقة بالماء الفاتر وترطيبها جيداً حتي لا يحدث أي التهابات، عليك الاستمرار على هذه الوصفة للحصول على نتيجة فعالة، ويمكنك استخدامها أكثر من مرة بالأسبوع لأنها تفيد البشرة ولا تتسبب بأي مشاكل لها.

كنز رباني للإزالة الشعر الزائد من الجذور

يمكنك استخدام الملح الخشن والخل للإزالة الشعر الزائد نهائياً فكل ما عليك خلط المكونات جيداً مع بعضهم، ثم قومي بتوزيع الخليط على المنطقة التي بها الشعر، قومي بفرك المنطقة تجدين الشعر يتساقط منها، ثم قومي بغسل المنطقة بالماء الفاتر وتجفيفها وعليك وضع الفازلين لترطيب البشرة وعدم حدوث التهابات