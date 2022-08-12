نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون بيض طريقة عمل كيك الفانيليا الهش اللذيذ بدون بيض وبطعم حكاية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عندما تقرر الكثير من السيدات بعمل الكيك يقومون بالبحث عن بعض الوصفات التي تعمل على تستخدمها الكثير من الشيفات المختلفة التي تعمل على تقديم الكيك بالطريقة التي ترغبين بها حيث يوجد لكل شيف طريقة مختلفة لعمل الكيك بها وتختلف الطريقة تبعا لطعم الكيك المختلف النكهات والطعم، حيث يوجد هناك العديد من الاطعم التي تقدم بها الكيك وهي كيك الفانيليا وكيك الشيكولاتة وكيك الشاي وكيك الرواني وغيرها من الانواع المختلفة من الكيك الاخرى، ويعد كيك الفانيليا من الذ وأشهى انواع الكيك حيث يقدم بطعم شهي ولذيذ الطعم وترغب الكثير من السيدات بتقديم كيك الفانيليا بطعم هش وقطني حيث يمكننا عمل تلك الكيك بطعم هش وبتكلفة اقل ويمكننا تقديم الكيك بدون بيض حيث توجد لدينا وصفة سحرية لعمل كيك الفانيليا بدون بيض .وبطريقة سهلة لذلك علينا بعمل تلك الوصفة التي سوف نقدمها إليكي وعليكي بإستخدام الوصفة السحرية التي سوف نقدمها إليكي وعليكي بعمل هذا الكيك وتناولها مع العديد من المشروبات المختلفة وفي الاوقات المختلفة على مدار اليوم، وسوف نقدم إليكي طريقة عمل كيك الفانيليا بدون بيض ونقدم إليكي المكونات التي تحتاجها تلك الكيك لعملها بطريقة سهلة وبسيطة وغير مكلفة. طريقة عمل كيك الفانيليا بدون بيض مكونات عمل وصفة كيك الفانيليا بدون بيض: كوب واحد وربع من الدقيق.

كوب واحد من السكر.

كوب واحد إلا ربع من الزيت النباتي.

خمسة ملاعق كبيرة من البيكنج بودر.

خمسة ملاعق كبيرة من الفانيليا.

ملعقتان كبيرتان من محسن الكيك.

كوب واحد من الحليب السائل. طريقة عمل وصفة كيك الفانيليا بدون بيض: احضري الخلاط الكهربائي وضعي بها كوب واحد إلا ربع من الزيت النباتي وكوب واحد من الحليب السائل وضيفي كوب واحد من السكر وخمسة ملاعق كبيرة من الفانيليا وقومي بخفق تلك المكونات ببعضها. بعد خفق تلك المكونات ببعضها قومي بوضع هذه المكونات المخفوقة في وعاء كبير وضيفي به كوب واحد وربع من الدقيق وضيفي خمسة ملاعق كبيرة من البيكنج بودر وملعقتان كبيرتان من محسن الكيك وقومي بتقليب تلك المكونات ببعضها حتى تتجانس ويصبح ذات قوام كريمي. بعد الحصول على تلك القوام المتماسك احضري صينية وقومي بدهنها بالزبدة وقومي بصب تلك الخليط بها وقومي بإدخالها في الفرن واتركيها حتى تنضج في الفرن وعند نضجها قومي بإخراجها من الفرن واتركيها حتى تبرد. بعد ذلك قومي بتقطيعها إلى مربعات وقومي بتقديمها في اطباق وعليكي بتناولها بطعم هش وشهي ولذيذ.

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