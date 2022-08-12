نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لإزالة شعر الوجه اصنعي بنفسك ماسك البيض والنشا للحصول على بشرة ناعمة كالحرير في المقال التالي

عمر شويل - جدة ماسك البيض والنشا من أقوى أنواع الماسكات التي تظهر مفعولها في مدة قصيرة وبنتائج مذهلة تذهل الجميع، ويلعب دور كبير في التخلص من شعر الوجه الزائد الذي يزعج معظم النساء والفتيات، ويتكون هذا الماسك من أشياء طبيعية ومضمونة ليس لها أضرار على البشرة مثل الأنواع الأخرى لإزالة الشعر، كما أن يساعد هذا الماسك الجبار في شد البشرة وتخلصها من التجاعيد وفي هذه الطريقة يتم استخدامه بدون سكر، والآن سوف نتعرف من خلال هذا الموضوع على خطوات عمل واستخدام ماسك البيض والنشا عبر موقع ثقفني الاخباري.

مكونات عمل ماسك البيض والنشا

تعتبر مكونات عمل ماسك البيض والنشا من المكونات الطبيعية المتوفرة باستمرار في المنزل فهيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

ملعقة من النشا.

بياض حبة من البيض.

ملعقتان من السكر.

خطوات الإعداد والتحضير

سوف نتعرف على خطوات إعداد هذا الماسك الجبار ذو المفعول القوي وهذه الطريقة كما يلي:-

نحضر وعاء صغير من البلاستيك ونقوم بخلط ملعقة من النشا مع بياض البيض ونقلبهم جيدا. بعد ذلك نقوم بإضافة ملعقتان من السكر مع الخلط حتى نحصل على خليط متجانس.

طريقة الاستخدام

تعتبر طريقة استخدام هذا الماسك سهلة وبسيطة فهيا بنا نتعرف عليها الآن وهي كما يلي:-

نغسل الوجه جيدا بالماء الفاتر، ثم نقوم بتطبيق الماسك على كامل الوجه. نترك الماسك على الوجه حتى يجف لمدة لا تقل عن ٢٠ دقيقة، ثم نقوم بنزعه برفق للتخلص من شعر الوجه. فهذا الماسك يعمل على إزالة شعر الوجه بشكل فوري والحصول على بشرة ناعمة ولامعه دون أخذ الكثير من الوقت.‏

طريقة عمل واستخدام هذا الماسك لشد البشرة

سوف نتعرف على طريقة استخدام أخرى لشد البشرة وهي كما يلي:-