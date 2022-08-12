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عمر شويل - جدة أنجح طريقة لعمل كريم الزنجبيل المضاد للتجاعيد بخطوات سهلة من منزلك، إليكم أفضل طريقة لإعداد كريم الزنجبيل للقضاء على التجاعيد وعلامات التقدم في السن، للحصول على وجه مشدود صافي وخالية من كل عيوب ومشاكل البشرة. الزنجبيل غني بمضادات الأكسدة التي تحارب شيخوخة البشرة كما أنه ينعم البشرة، بالإضافة إلى دوره في القضاء على البقع والندبات كذلك سوف نستخدم ماء الورد فهو ينعم البشرة بفاعلية ويمنحها الإشراقة والنضارة، بالاضافة إلى جل بذور الكتان فهو يشد البشرة ويزيل التجاعيد والخطوط الدقيقة في أقل وقت.

تحضير كريم الزنجبيل المضاد للتجاعيد

يتكون كريم الزنجبيل من المواد التالية:

قطعة من الزنجبيل الطازج متوسطة الحجم.

6 ملاعق كبيرة من ماء الورد.

2 ملعقة كبيرة من بذور الكتان.

كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.

نأخذ قطعة الزنجبيل ونقشرها لنزيل القشرة الخارجية ثم نبشر قطعة الزنجبيل بواسطة مبشرة، نقوم بتصفية الزنجبيل المبشور باستخدام مصفاة حتى نحصل على عصير الزنجبيل، نضف ماء الورد إلى عصير الزنجبيل ونخلط قليلاً ثم نضف نشا الذرة ونخلط مجدداً، نخلط حتى يذوب النشا ويتجانس الخليط ثم نسكب هذا الخليط في قدر مخصص للطبخ، نضع القدر على نار خفيفة ونستمر في تحريك الخليط حتى يتكون لنا خليط كريمي، نفرغ الخليط الناتج في وعاء ونتركه جانباً ومن ناحية أخرى نأخذ قدر مخصص للطبخ ونضف إليه بذور الكتان والماء، نضعه على نار خفيفة حتى يتم الغليان بشكل جيد وتتكون لنا رغوة بيضاء، بعد ذلك نقوم بتصفية بذور الكتان باستخدام قطعة قماش قطنية لاستخراج جل بذور الكتان.

ملء الخطوط وشد التجاعيد طبيعياً

نضف ملعقة كبيرة من جل بذور الكتان إلى الخليط الكريمي الذي تم تحضيره، ثم نخلط جيداً مع إضافة زيت اللوز الحلو ونخلط حتى تندمج المكونات مع بعضها. نحتفظ بهذا الكريم في علبة نظيفة ويمكننا تخزينه في الثلاجة لفترة طويلة، نضع هذا الخليط الكريمي على البشرة في المساء قبل النوم ثم نقوم بتدليك البشرة بحركات دائرية لطيفة لمدة دقيقة، نترك الكريم على البشرة طوال الليل وفي الصباح نغسل البشرة بالماء الفاتر جيداً، ولافضل النتائج نكرر استخدام هذا الكريم يومياً وسنحصل على نتيجة جيدة من الأسبوع الأول.