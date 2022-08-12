تخلصي من أي رائحة كريهة.. طريقة عمل كريم مزيل العرق طبيعي 100%

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عمر شويل - جدة طريقة عمل كريم مزيل العرق، يعد استخدام مزيل العرق الطبيعي من الأشياء التي قد يفضلها الكثير من الأشخاص بعيداً عن مزيلات العرق الصناعية التي قد تسبب للجلد بعض المشاكل والالتهابات إلى جانب أنها تؤدى إلى اسمرار المنطقة وحدوث تصبغات أو بقع داكنة، لذلك نقدم لكم طريقة عمل كريم مزيل العرق فى المنزل بمكونات طبيعية تماما وأمنة على الجلد إلى جانب أنه يمكنك تحضيرها بعدة روائح مختلفة وزيوت عطرية طبيعية حسب المفضل لديك لتتمتعي برائحة عطرة تفوح من جسمك وتدوم لعدة أيام لتتخلصي من رائحة العرق الكريهة تماماً، وتستعيدي ثقتك أمام الآخرين. كيفية صناعة مزيل عرق طبيعي بزبدة الشيا المكونات: ملعقتين كبيرتين من زبدة الشيا.

ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند.

ثلاث ملاعق من صودا الخبز.

زيت عطري حسب الرغبة: ياسمين، ورد، لافندر. طريقة التحضير اخلطي زبدة الشيا وزيت جوز الهند فى وعاء، ثم ضعيهم بداخل الميكرويف أو حمام ماء ساخن، حتى يذوبان تماماً.

أضفي صودا الخبز والزيوت العطرية إلى المزيج بعد أن يبرد قليلا.

حركى المكونات جيدا حتى تتجانس، ثم ضعيها فى علبة بداخل لثلاجة لكى يتجمد ويصبح صالح للاستخدام بعد كل استحمام. طريقة عمل كريم مزيل للعرق بشمع العسل وزيت جوز الهند المكونات: 10 جرام من شمع العسل.

20 جرام من زبدة الشيا.

كبسولة فيتامين E.

20 جرام من زبدة الشيا.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

قطرات من الزيوت العطرية المفضلة. طريقة التحضير: ضعي شمع العسل وزيت جوز الهند وزبدة الشيا فى حمام بخار مائي حتى تذوب المكونات تماماً وتصبح سائلة.

اتركي المزيج جانباً حتى يبرد قليلا ولكن لا تنتظري حتى التجمد مرة أخرى.

أضفي زيت اللوز الحلو وكبسولة فيتامين e والزيوت العطرية وتخلط معا جيدا حتى تتجانس المكونات.

يوضع الخليط فى علبة بداخل الثلاجة للاحتفاظ بصلاحيته، ويتم وضعه بعد كل استحمام.

وتمتعي برائحة منعشة والتخلص من رائحة العرق نهائياً. بهذا نكون قدمنا إليكم طرق طبيعية مميزة لعمل كريم مزيل العرق في البيت بدلاً من شرائه من مستحضرات التحميل وتكون باهظة الثمن.

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