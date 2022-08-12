نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكون رهيب لتنظيف البشرة من أي جلد ميت أو غمقان هتنبهري عند وضعه قبل النوم على بشرتك في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن الحفاظ على البشرة أمر يشغل الكثير من الفتيات ودائما ما نجدهن يتسألن عن طرق العناية بالبشرة وجعلها رطبة وجميلة وخالية من الجلد الميت، ولذلك سنتعرف معاً اليوم على أفضل وصفة تعمل على إزالة الاسمرار والجلد الميت بشيء من التفصيل من البشرة دون الحاجة إلى اللجوء للتقشير الكيميائي أو تجربة الكثير من التقنيات المكلفة والتي قد تؤدي إلى التهاب بشرتك، فكل ما عليك هو المداومة على تجربة تلك الوصفات الطبيعية. مكون رهيب لتنظيف البشرة (وصفة السكر وصودا الخبز للوجه) المكونات: ملعقة صغيرة من السكر البني.

ملعقة صغيرة من صودا الخبز.

ملعقتان كبيرتان من الماء. طريقة التحضير: في البداية يتم وضع كل هذه المكونات داخل وعاء مناسب ونقوم بمزجهم سويا بشكل جيد.

وبعد الوصول إلى القوام المتماسك يتم وضع هذه الوصفة على الوجه ويتم تدليكها جيدا في شكل حركات دائرية.

ويتم ترك هذه الوصفة على الوجه لمدة تصل إلى ساعة قبل أن نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر.

وبعد ذلك يتم دهن الوجه بكريم مرطب وذلك بعد إتمام عملية تنشيف البشرة

ومن أجل النتائج الفعالة لابد أن يتم تكرار هذه الوصفة بشكل أسبوعي وبالتالي سنلاحظ نتائج فعالة. وصفة القهوة والسكر للبشرة المكونات: ملعقة من السكر البني.

ملعقة من القهوة.

ملعقة من زيت الزيتون. طريقة التحضير: بعد إحضار كل هذه المكونات يتم وضعها في إناء مناسب ومن ثم نقوم بمزج كل هذه المكونات مع بعضها بشكل جيد.

ويمكن أن يتم تزويد الوصفة من خلال تزويد مكوناتها بشكل متساوي.

يتم تقليب كل هذه المكونات بشكل جيد حتى نحصل على قوام متماسك.

ومن ثم يتم وضع هذه الوصفة علي الوجه ودهنه بشكل جيد بحيث يغطي كل الوجه.

وبعد ذلك قومي بفرك الوصفة من الوجه برفق بعد ترك المكونات على الوجه لمدة عشر دقائق.

وفي النهاية يتم غسل الوجه بالماء الفاتر زمن ثم نقوم بتجفيف الوجه جيدا.

ومن أجل نتائج سريعة وفعالة من أجل تفتيح البشرة وإزالة الجلد الميت يلزم تكرار هذه الوصفة مرتين بشكل أسبوعي.

بعد الانتهاء من عمل هذه الوصفة نقوم بوضع كريم مرطب على البشرة من أجل الحفاظ على ترطيب البشرة.

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