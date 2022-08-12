نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكون هايل لتطويل الرموش في 3 أيام فقط ولن تلجأي من اليوم لتركيب الرموش الطويلة أو القصيرة الأمد في المناسبات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد الرموش سر جمال العين حيث إنها تزيد من جمالها وجاذبيتها وخاصة إن كانت كثيفة وطويلة، ولهذا تبحث كثيرا من الفتيات عن وسيلة فعالة لتطويل وتكثيف الرموش وهناك من الفتيات من يلجأن إلى استخدام الرموش الصناعية لإبراز جمال العين، ولهذا أتينا لك سيدتي بوصفة جهنمية يمكنك من خلالها تكثيف الرموش في ثلاثة أيام فقط ولن تلجأ إلى تركيب الرموش الصناعية بعد اليوم ودفع الكثير في مراكز التجميل. مكون هايل لتطويل الرموش في 3 أيام (استخدام الشاي الأخضر) يتميز الشاي الأخضر باحتوائه على نسبة عالية من الكافيين ومادة الفلافونويد التي هي مفيدة لصحة الجسم ولصحة الرموش أيضا، ويمكنك استخدام الشاي الأخضر في تطويل الرموش عن طريق اتباع الخطوات الآتية: احضري الشاي الأخضر بالطريقة المعروفة.

ثم دعيه جانبا ليبرد تماما.

واستخدمي الأعواد القطنية المستخدمة لتنظيف الأذن واغمريها في الشاي الأخضر.

ثم قومي بتمرير هذه الأعواد المبللة بالشاي من أعلى إلى أسفل الرموش.

وللحصول على أفضل النتائج لتطويل الرموش يمكنك تكرار هذه العملية يوميا. زيت جوز الهند لتطويل الرموش أوصى خبراء التجميل بضرورة استخدام زيت جوز الهند باعتباره إنه يؤدي إجراء وقائيا للرموش.

حيث إنه يمنع تكسر الرموش ويحافظ على رطوبتها وبالتالي يقلل من تساقطها.

ويمكنك استخدامه من خلال إحضار زجاجة صغيرة ووضع فيها زيت جوز الهند السائل.

وبعد ذلك تقومي بغمس فرشاة الماسكرا فيها والتمرير على رموشك لتوزيعه عليها. طريقة تطويل الرموش بدون زيوت إذا كنت سيدتي تريدين لحصول على رموش طويلة في أسرع وقت ممكن دون استخدام الزيوت يمكنك اتباع هذه الطريقة: يمكنك إحضار كبسولات فيتامين E التي يمكنك الحصول عليها من الصيدلية.

ثم بعد ذلك قومي بفتح كبسولتين منهم.

ثم استخدمي فرشاة ماسكارا نظيفة في تفريش الرموش بخلاصة الكبسولات.

وسوف تلاحظين إطالة الرموش وزيادة كثافتها في أسرع وقت ممكن. نصائح تساعدك في تطويل الرموش في أسرع وقت ممكن اهتمي يوميا بتمشيط الرموش بواسطة مشط مخصص لتمشيط الرموش.

احرصي على ترطيب رموشك باستمرار.

احرصي على أخذ فترات راحة بين وضع المكياج واستخدام الرموش الصناعية لتسمح للرموش الطبيعية للنمو.

داومي على إزالة المكياج والرموش الصناعية بالطريقة الصحيحة.

اتبعي نظام غذائيا مثاليا غني بجميع العناصر الغذائية اللازمة لصحة الجسم وصحة الشعر والرموش.

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