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عمر شويل - جدة كريم طبيعي سريع المفعول للحصول على بشرة بيضاء متوهجة دائماً، إليكي سيدتي القناع الياباني السحري للتخلص من التصبغات والبقع الداكنة، قناع سيجعلك تحصلين على تبييض مثالي ودرجات تفتيح عديدة لبشرتك بدون أضرار أو آثار جانبية. يحتوي القناع أو كريم التبييض على ماء الورد فهو يوهج البشرة ويغلق المسامات الواسعة، نشا الذرة فهو يفتح البشرة الداكنة ويزيل التصبغات والبقع بفاعلية، كما ان له دور رائع في امتصاص الزيوت الزائدة من البشرة الدهنية ويحافظ على نعومة ورطوبة البشرة ويمنع جفافها، بالاضافة إلى صابون دوڤ الذي يحتوي على مواد مرطبة ومبيضة للبشرة.

قناع طبيعي لتفتيح لون البشرة

المقادير المضبوطة لعمل قناع تبييض الوجه:

قطعة صغيرة من صابون دوف. ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي. نصف كوب متوسط من ماء الورد. كبسولة من فيتامين ه‍. 2 ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

يجب أن نقوم بضبط عملية تحضير الكريم وتنفيذ الخطوات بتمهُل، في البداية سوف نحتاج إلى تحويل الصابون إلى مبشور ناعم لتسهيل خلطه ببقية العناصر التي تتكون منها الخلطة. نضف مقدار 5 ملاعق كبيرة من الصابون المبشور في وعاء مناسب ونضف إليه الفازلين الطبي وماء الورد مع إضافة كبسولة فيتامين ه‍ ونشا الذرة، نخلط المكونات مع بعضها بشكل جيد ثم نضع الوعاء في قدر على حمام مائي، نضع القدر على الموقد لمدة 10 دقائق ونستمر بالتقليب حتى تذوب المكونات وتندمج مع بعضها ونحصل على خليط كريمي، نترك الخليط حتى يبرد تماماً ثم نحتفظ به في علبة نظيفة ويمكننا تخزينه في الثلاجة لمدة أسبوعين.

تبييض البشرة السمراء طبيعياً

نقوم بتنظيف البشرة جيداً قبل تطبيق هذه الوصفة ثم نطبق الخليط على بشرة الوجه باستخدام فرشاة نظيفة، ويمكننا تطبيقه أيضاً على المناطق الداكنة بالجسم ثم نتركه لمدة 30 دقيقة على البشرة، وبعد ذلك نغسل البشرة بالماء جيداً ثم نقوم بترطيبها باستخدام زيت أو كريم مرطب وسنلاحظ نتيجة فورية من أول إستخدام، سنحصل على بشرة بيضاء متوهجة ولافضل النتائج نكرر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع، وللحصول على نتائج سريعة يمكننا تطبيق هذه الوصفة يومياً وستختفي التصبغات والبقع نهائياً.