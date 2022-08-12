ملعقة من زيت جونسون على هذا المكون لتفتيح البشرة ١٨٠ درجة هيخلي بشرتك زي البيبي

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عمر شويل - جدة يعاني الكثير من النساء والفتيات من مشاكل في البشرة وخاصة بحلول فصل الصيف لأشعة الشمس وزيادة نسبة العرق والالتهابات، وفي حالة معاناتك من مشاكل في البشرة فعليك باستخدام بعض الوصفات الطبيعية التي ستعمل على تفتيح البشرة السمراء وإزالة التصبغات والتشققات وآثار الاسمرار، حيث أن هذه الوصفات تعالج البشرة بدون أضرار وبشكل سريع وملحوظ وبتكلفة بسيطة في المنزل دون الحاجة للذهاب إلى صالونات التجميل المكلفة. ملعقة من زيت جونسون على هذا المكون لتفتيح البشرة المكونات: 3 ملاعق من زيت جونسون.

2 معلقة من الفازلين الطبي.

ماء ورد. طريقة التحضير: تحضير وعاء من البلاستيك ثم ضعي 2 ملعقتين كبيرتين من الفازلين الطبي.

ثم ضيفي 3 ملاعق من زيت جونسون.

وضعي ماء الورد إلى الخليط بطريقة تدريجية حتى يتجانس الخليط .

ثم كرري هذه الطريقة للحصول على أفضل النتائج. طريقة الاستخدام: قم بغسل الوجه جيدا بالغسول ثم قم بوضع الخليط على البشرة لمدة لا تقل عن 5 دقائق.

ثم قومي بغسل الوجه بالماء الفاتر ويجب أن يتم تكرار هذه الوصفة عدة مرات للحصول على وجه مشرق وملمس رطب. زيت جونسون والنشا لتفتيح البشرة المكونات: ملعقة من ماء الورد.

ملعقة من النشا.

6 ملاعق من زيت جونسون. طريقة التحضير: قم بتحضير وعاء من البلاستيك ثم ضع نصف ملعقة من ماء الورد ثم بعد ذلك معلقة كبيرة من النشا.

ثم بعد ذلك ضعي 6 ملاعق من زيت جونسون قم بمزج الخليط.

ثم بعد ذلك ضعيها في علبة مغلقة في الثلاجة لمدة لا تقل عن 10 دقائق. طريقة الاستخدام: ضع الخليط على البشرة لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

ثم قومي بغسل الوجه بالماء الفاتر للحصول على أفضل نتيجة. زيت جونسون والليمون لتفتيح البشرة المكونات: 4 ملاعق من زيت جونسون.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ماء ورد.

بودرة جونسون. طريقة التحضير والاستخدام: قومي بإحضار وعاء من البلاستيك ثم ضيفي 4 ملاعق من زيت جونسون.

ثم بعد ذلك ضع قليل من عصير الليمون على الخليط.

وبعدها قومي بمزج الخليط جيدا ثم ضيفي ماء الورد مع بودرة جونسون ثم استمري حتى يتم مزج الخليط.

ثم قومي بوضعه على المناطق الداكنة في الليل وغسليه من بشرتك في الصباح.

وكرري هذه الوصفة مرتان كل أسبوع للحصول على أفضل النتائج.

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