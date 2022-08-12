نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كوب من ماء الأرز كلمة السر لبياض الكوريات في كوريا طبقي هذه الوصفة على بشرتك وستكوني بيضاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن بياض البشر من أهم الأمور التي تتحكم في جمال الفتاة ولذا فإننا نجد الكثير من الفتيات يتسألن عن وصفات تبييض البشرة وتفتيحها ويغفل الكثير من الفتيات عن أهمية ماء الأرز في تفتيح البشرة وتبيضها، ولذلك في هذا المقال سنتعرف علي وصفة ماء الأرز لتفتيح البشرة وتبييضها، فهي من الوصفات الكورية لاستعادة جمال البشرة كما إنها من مكون طبيعي 100% وغير مكلفة ويمكن تحضيرها بسهولة في المنزل. كوب من ماء الأرز كلمة السر لبياض الكوريات (وصفة ماء الأرز والشوفان لتفتيح البشرة) المكونات: عدد ملعقتان كبيرتان من الأرز.

ملعقة واحدة كبيرة من الشوفان.

ملعقة كبيرة من كريم الجلسرين. طريقة التحضير: في البداية يتم وضع كل هذه المكونات مع بعضها في وعاء مناسب.

ومن ثم فإننا نقوم بمزج المكونات مع بعضها حتى نحصل على خليط متماسك.

ومن ثم قومي بوضع هذا المزيج على وجهك وطبقيه علي وجهك كاملا.

ويتم تركه لبعض الوقت علي الوجه لمدة تصل إلى نصف ساعة..

ومن ثم قومي بغسل وجهك بماء فاتر ونشفي وجهك بمنشفة قطنية

من أجل نتائج فعالة قومي بتكرار هذه الوصفة 3 مرات في الأسبوع. ومن لجدير بالذكر أن هذه الوصفة فعالة في تبييض البشرة وتفتيحها نظراً لاحتواء ماء الأرز على الأحماض الامينية والعناصر المعدنية، كما أن الشوفان له دور فعال في تفتيح البشرة والجلد. فوائد ماء الأرز للبشرة أولا: ماء الأرز يحتوي على كم جيد من الفيتامينات وخصوصاً فيتامين B وبالتالي فإن ماء الأرز يعمل علي إزالة التجاعيد من الوجه.

ثانيا: أن ماء الأرز يعمل على تجديد خلايا الوجه وتعويض التالف منها ويعمل على تأخير ظهور أعراض الشيخوخة.

ثالثا: يحتوي ماء الأرز على كم جيد من مضادات الأكسدة وهو الأمر الذي يجعل ماء الأرز يقوم بتنعيم البشرة.

رابعا: أن ماء الأرز يحتوي على مضادات الالتهابات وبالتالي فإن استخدام ماء الأرز يعمل على القضاء على أي احمرار في الوجه ويساهم في القضاء على حب الشباب.

خامسا: استخدام ماء الأرز يعمل على تفتيح الأماكن الداكنة اللون في البشرة ويمنحها درجة اعلي من البياض ويعمل على تأخير ظهور أعراض الشيخوخة المبكرة ويعالج البثور والهتافات السوداء في البشرة ويقضى على آثار الدمامل.

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