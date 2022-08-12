نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم رهيب من الصيدلية يرطب بشرتك ويجعلها منيرة ضعيه كل يوم قبل النوم على بشرتك وستنبهري في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم ميبو من الكريمات الطبية التي تستخدم في معالجة الحروق، كما يساعد على توحيد لون البشرة بالإضافة إلى أنه يعمل على تنعيم البشرة ويحل مشكلة جفاف الوجه، كما يعد استخدام كريم ميبو مع النشا من أسرع الوصفات الطبيعية التي تصنع بالمنزل في تفتيح وتوحيد لون البشرة عند استخدامك لهذه الوصفة سوف تمتلكين بشرة صافية خالية من العيوب بتكلفة بسيطة مقارنة بالتعامل مع مراكز التجميل. كريم رهيب من الصيدلية يرطب بشرتك (كريم ميبو مع النشا المنزلية) سنتعرف على فوائد كريم ميبو مضاف إليه النشا على بشرتك من خلال الآتي: أولا: خليط كريم ميبو والنشا عبارة عن حل سحري يقضي على البقع الداكنة الموجودة بالبشرة، ويعمل على التخلص على تصبغات البشرة.

ثانيا: يساعد هذا المزيج في القضاء على آثار حب الشباب الذي يؤثر على جمال وصفاء البشرة، بجانب أنه يساعد على تفتيح لون البشرة.

ثالثا: يحافظ على صحة وجمال البشرة وتبدو غنية بالليونة والنعومة المطلوبة مع المحافظة على جعل البشرة رطبة.

رابعا: يعمل على تنظيف البشرة تنظيف عميق للغاية كما يقضي على الفطريات والبكتريا العالقة بمسام البشرة ومختفية.

خامسا: يقضي على احمرار البشرة لفاعليته القوية في معالجة الالتهابات الناتج عن التعرض للشمس والأتربة.

سادسا: يعمل على التخلص من خطوط التقدم في العمر المصاحبة للتجاعيد وجعل البشرة تبدو وكأنها بشرة شبابية من خلال فترة وجيزة من استخدام هذا المزيج. وصفة كريم ميبو والنشا المنزلية المكونات: معلقتين كبيرتين من كريم الميبو.

أربع ملاعق كبيرة من ذرة النشا.

عصير ليمونة كبيرة الحجم.

ثلاث ملاعق من ماء الورد الأصلي. طريقة التحضير: لإعداد هذة الوصفة عليكِ بإحضار إناء نظيف وجاف ثم مزجع عصير الليمون مع ماء الورد جيداً.

ثم يضاف إليه مقدر النشا المذكور، ثم قومي بخلط هذا المزيج جيداً حتى تتجانس تلك المكونات مع بعضه البعض.

وبعدها قم بإضافة مقدار كريم ميبو مع الاستمرار في التقليب حتى يمكنك الحصول على قوام كريمي. طريقة الاستخدام: تنظف البشرة جيداً ثم اخذ كمية مناسبة تكفي البشرة والرقبة والبدء في توزيعه على البشرة.

يترك طبقة هذه الوصفة على البشرة مدة لا تقل عن ساعة.

ثم عسل الوجه بالماء الدافيء حتى يزال آثار الكريم بالكامل من البشرة.

يتم وضع مرطب مناسب لنوع البشرة الخاص بكل واحدة.

ولكي تحصليعن نتيجة مرضية عليك بتكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع

يتم استخدام هذه الوصفة الجبارة في جميع المناطق الغامقة بالجسم وسوف تلاحظين الفرق مع المداومة في الاستخدام.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كريم رهيب من الصيدلية يرطب بشرتك ويجعلها منيرة ضعيه كل يوم قبل النوم على بشرتك وستنبهري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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