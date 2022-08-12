نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علبة من الفازلين صغيرة سر إزالة الشعر من الجسم ينعم جسمك تماماً ويمنع ظهور شعر الجسم لمدة طويلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد الفازلين vaseline من أكثر المنتجات التى لها الكثير من الفوائد خاصة البشرة فهو يعمل على حمايتها من التشققات ويستعمل كمرطب للبشرة، كما يعد الفازلين من أكثر المنتجات التى لا تحتوى على مواد ضارة أو مواد كيميائية، فلذلك يستخدمه الكثير من النساء لإزالة الشعر من الجسم لأنه يعمل على إزالة الشعر من الجذور بكل سهولة، بالإضافة إلى دوره في تنعيم البشرة والتخلص من الجلد الميت. علبة من الفازلين صغيرة سر إزالة الشعر من الجسم الفازلين من أكثر المنتجات التى تعمل على إزالة الشعر بكل سهولة وتمنح البشرة نعومة وملمس ناعم ومظهر أنيق: المكونات: 1 ملعقة كبيرة من طحين الحمص.

3 معالق حليب سائل.

½ ملعقة من بودرة الكركم.

½ ملعقة من الفازلين. طريقة التحضير: امزجى المكونات مع بعض ما عدا الفازلين فى وعاء صغير حتى يتجانس القوام جيدا.

ثم بعد ذلك قم بإضافة ½ ملعقة من الفازلين وامزجي الخليط جيدا وتأكدى من هذه الخطوة جيدا.

وبعدها ضعى الخليط فى المكان الذى به منبت الشعر ويترك الخليط لمدة 10 دقائق على الجسم حتى يجف الخليط لتحصلي على نتائج فورية.

وبعد النتهاء من الخطوة السابقة أزيلي الخليط باتجاه معاكس لمنبت الشعر ثم اشطفي المكان الذي أزيل به الشعر بماء دافئ.

كما يمكن تكرار هذه الوصفة المميزة حسب الرغبة وتكرار هذه الوصفة لا يؤدى إلى أضرار. ومن الجدير بالذكر أن الكثير من السيدات يرغبون في تكرار هذه الوصفة لأنها سهله ويمكنك من خلالها الحصول على نتائج سريعة، كما إنها تعطى البشرة نعومة ومظهر أنيق. فوائد الفازلين للبشرة يمكننا التعرف على فوائد الفازلين للبشرة من خلال الآتي: أولا: السيدات التى تعانى من جفاف البشرة عليهم بإستخدام الفازلين لأنه مرطب للبشرة ويعطى نعومة وملمس ناعم.

ثانيا: الأشخاص التى تعانى من الحروق والجروح الصغيرة فعليهم باستخدام هذا الفازلين يساعد فى شفاء الحروق.

ثالثا: يستخدم كمزيل للمكياج ولا يؤدي إلى أضرار عند استخدامه حول العين.

رابعا: فى حالة معاناتك من جفاف الجلد والبقع الداكنة التى تظهر فى الجسم فيمكنك استخدامه للتخلص من كل تلك الأعراض.

خامسا: يستخدم قبل رش العطر لتثبيت العطر فترة أطول.

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