طريقة تنظيف البشرة بالبخار في المنزل بخطوات بسيطة وتكلفة قليلة والنتيجة مميزة

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عمر شويل - جدة تنظيف البشرة من أهم طرق العناية بها ولذلك لابد من الاهتمام بتنظيف البشرة بعمق وذلك للتخلص من الدهون الزائدة، أو من الرؤس السوداء والحبوب والشوائب، والتمتع ببشرة نقية و نظيفة، والذي يحقق ذلك بكل سهولة هو استخدام البخار للوجه، فهو من أهم الوسائل التي تعطي أفضل النتائج بشكل سريع ولذلك جئنا لكم بطريقة تنظيف البشرة في المنزل بالبخار بخطوات بسيطة وبدون اي تكاليف أو مجهود.
طريقة تنظيف الوجه بالبخار في المنزل
يمكنكم الان الاستغناء عن عمل تنظيف البشرة بالبخار في صالونات التجميل والقيام بكل خطواته في المنزل بدون اي تكاليف وبنفس النتيجة وخطوات العمل كالآتي:
- احضري وعاء مناسب.
- أضيفي بداخله لتر من الماء
- ارفعي الوعاء على النار واتركيه حتى يغلي.
- أضيفي إليه قبل الغليان نوع مناسب مو الزيوت العطرية، أو كمية بسيطة من النعناع أو شاي البابونج، فهذا يزيد من فاعلية البخار بشكل أفضل.
- بعد ذلك احضري منشفة مناسبة جافة .
- واخفضي النار تمامًا على المياه.
- قومي بوضع المنشفة على الرأس ومن جوانب الوجه وذلك حتى يتم محاصرة البحار المتصاعد إلى وجهك.
- قربي وجهك من الوعاء ولكن مع مراعاة ترك مسافة مناسبة حتى لا تتعرضي لأي حروق أو اختناق.
- استمري لمدة عشرين دقيقه مع مراعاة رفع الوجه للتنفس كل ثلاث دقائق.
- حركي وجهك على كل الاتجاهات وذلك حتى يشمل البخار جميع أجزاء الوجه مثل الذقن، والانف وجميع الاماكن.
- بعد الانتهاء من ذلك يتم تجفيف البشرة جيدًا باستخدام المنشفة.
- قومي باستخدام تونر مناسب للوجه ويساعد في غلق المسام.
- بعد ذلك استخدمي مرطب مميز للبشرة يساعد في ترطيب البشرة جيدًا حتى لا تتعرض للجفاف.
فوائد تنظيف الوجه بالبخار
القيام بعملية تنظيف الوجه بالبخار العديد من المميزات ومنها ما يلي:
- تنظيف الوجه بشكل عميق من أي شوائب أو أتربة أو دهون زائدة.
- التخلص من خلايا الوجه الميتة السطحية.
- جعل البشرة تتنفس بشكل أفضل وذلك للتخلص من مشكلة المسام المسدودة.
- التخلص من مشاكل حب الشباب والرؤوس السوداء التي قد يعاني منها الكثير من الفتيات والتي يكون أساسها هي الدهون الزائدة في مسام الوجه.
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