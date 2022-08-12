ضعي 4 حبات من القرنفل على زيت الزيتون وضعيها على جسمك وشاهدي النتيجة المبهرة يومياً

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عمر شويل - جدة يحتوى كلا من حبات القرنفل وزيت الزيتون على كثير من الفوائد العاموة للجسم والبشرة، حيث يفيد ذلك الخليط فى العناية بالشعر والشرة، كما أن لها فوائد متعددة في تحسين مستوى المناعة بالجسم والتقليل من معدل الكولسترول، حيث يعد زيت الزيتون من أكثر الزيوت التي لها فوائد متعددة للجسم لما يحتوي على مركبات وخصائص تقوي الجسم وتعيد جمال البشرة والجلد مرة أخرى دون الحاجة لاستخدام أي مستحضرات أخرى. ضعي 4 حبات من القرنفل على زيت الزيتون المكونات: 6 حبات من القرنفل.

كوب ماء ساخن.

2 معلقتين من زيت الزيتون. طريقة التحضير: قم بنقع حبات القرنفل أولا فى وعاء وبه ماء ساخن ثم بعد ذلك قم لتغطيه الوعاء جيدا لمدة 10 دقائق.

وبعد الانتهاء من الخطوة السابقة قم بتصفية حبات القرنفل وتمزج حبات القرنفل المصفاة.

وأضيف معلقتين من زيت الزيتون ويمكن أن تضيف معلقة عسل لتحسين طعم الخليط.

ويتم شرب هذا المزيج قبل أن تنام بنصف ساعة ولا تكرر هذه الخطوة أكثر من مرتين في الأسبوع. فوائد وصفة حبات القرنفل مع زيت الزيتون أولا: الأشخاص الذين تعانى من السمنة عليهم بإستخدام هذه الوصفة وأيضا الأشخاص الذي تعانى من ارتفاع فى الكولسترول، حيث إنه يعمل على علاج تلك المشكلة.

ثانيا: الأشخاص الذين يعانون من حساسية الأسنان عليهم باستخدام هذه الوصفة حيث تقلل من آلام الأسنان.

ثالثا: في حالة معاناتك من الإمساك المزمن واضطراب الجهاز الهضمي فعليك باستخدام هذه الوصفة لأنها تقلل من الآلام الإمساك وتساعد في تسريع الهضم.

رابعا: إذا كنت تعانى من التهابات الجلد فعليك بتناول زيت الزيتون الذي يعمل كمهدئ وترطيب الجلد فعليك بإستخدام هذه الطريقة عن طريق نقع حبات القرنفل فى زيت الزيتون وتركه لمدة نصف ساعة وبعد ذلك سوف تظهر نتائج سريعة.

خامسا: فى حالة معاناتك من جفاف البشرة فعليك باستخدام زيت الزيتون مع القرنفل لأنه يعمل على ترطيب البشرة الجافة ومنحها النضارة المطلوبة.

سادسا: الأشخاص الذين تعانى من ضعف فى الدورة الدموية فعليهم باستخدام زيت الزيتون مع حبات القرنفل، حيث يساعد هذا الخليط على تنشيط الدورة الدموية.

سابعا: الأشخاص التى تعانى من اضطراب في المعدة وأيضا اضطراب في الجهاز الهضمي فعليهم باستخدام زيت الزيتون مع القرنفل لدوره في علاج تلك المشاكل الصحية.

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