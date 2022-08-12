نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم اعتراض على حساب المواطن 1444 وطريقة الاستعلام عن الدعم ca.gov.sa وشروط الأهلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تقديم اعتراض على حساب المواطن 1444، منذ أن تم الإعلان عن نزول دفعة 57 لشهر أغسطس 2022 وظهور نتيجة الدفعة وهناك عدد كبير من الأسر السعودية المتقدمة الذين يبحثون عن طريقة تقديم اعتراض على حساب المواطن، حيث قد وضح برنامج حساب المواطن أكثر من مرة على صفحات التواصل الاجتماعي التابعة على جميع المتقدمين التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها في التسجيل الإفصاح عن الدخل و تقديم المستندات المطلوبة للتسجيل لكي يتم التأكد من توافر شروط أهلية حساب المواطن لكي يتم قبول طلب التسجيل والحصول على الدعم، ومدة دراسة الطلب قد تستغرق 15 يوم لقبول الطلب ونزول الدعم.

رابط تقديم اعتراض على حساب المواطن 1444 على الدفعات المالية

يسمح برنامج حساب المواطن بتقديم طلب اعتراض مالي على حساب المواطن بالخطوات التالية:

أولا قم بالدخول إلى موقع حساب المواطن الإلكتروني.

قم بتسجيل الدخول بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ثم الضغط على تسجيل.

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة الدفعات المالية من القائمة الرئيسية.

سيظهر أمامك مجموعة من الخيارات قم بالنقر على أيقونة تقديم اعتراض.

قم بتحديد نوع الاعتراض (دفعة ناقصة، أو دفعة لم يتم تسليمها).

ثم النقر على أيقونة إرسال.

هكذا سيتم إرسال الطلب وسيتم مراجعة الطلب والرد عليه.

تقديم اعتراض على عدم أهلية حساب المواطن 1444

في حالة رفض طلب التقديم في حساب المواطن بسبب عدم أهلية، يمكنك تقديم طلب اعتراض والطريقة هي:

الدخول إلى موقع حساب المواطن الرسمي.

ثم قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم النقر على تسجيل.

من القائمة الرئيسية قم بالنقر على أيقونة دراسة الأهلية.

سيظهر أمامك أسباب عدم أهلية المستفيد الرئيسي أو التابع.

قم بتعديل البيانات و رفع المستندات التي تثبت أهلية المتقدم.

ثم الضغط على إرسال.

طريقة الاستعلام عن دعم حساب المواطن برقم الهوية 1444

يمكن لجميع المستحقين والمتقدمين في حساب المواطن الاستعلام عن الدعم بالخطوات التالية:

الدخول إلى موقع حساب المواطن.

قم بتسجيل الدخول برقم هوية المتقدم وكلمة المرور.

ثم الضغط على تسجيل.

قم بإدخال إلى حسابي.

الضغط على استعلام.

بعد ذلك قم بكتابة رقم الهوية وكلمة المرور.

قم بإدخال رمز التحقق.

ثم الضغط على استعلام.

شروط أهلية حساب المواطن بعد التحديث الجديد 1444

لابد من توافر شروط الأهلية في المتقدم لقبول طلب الحصول على الدعم، الشروط هي: