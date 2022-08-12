نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيراتين الشعر الإفريقي الطبيعي بمكونات طبيعية من منزلك هيفرد شعرك مهما كان خشن في وقت قصير في المقال التالي

عمر شويل - جدة حلم كثير من الفتيات في الحصول على شعر ناعم ولامع دون تشابكات فقد يزعجهن زيارة صالونات التجميل وإضاعة الساعات الطويلة في تصفيف الشعر على الرغم أن الشعر المجعد أصبح موضة مقبوله قد يدعمها البعض، كما أن الكيراتين منتج تجميلي يستخدم لفرد الشعر لكنه يختوي على مواد ومركبات كيميائية تتسبب في ضرر بصيلات الشعر، لذلك سوف نذكر إحدى طرق عمل الكيراتين الطبيعي بمكونات طبيعية موجودة في المنزل تساعد على فرد الشعر الخشن.

كيراتين الشعر الإفريقي الطبيعي بمكونات طبيعية

(وصفات طبيعية لعمل كيراتين الشعر في المنزل)

هناك مجموعة من الوصفات الطبيعية المختلفة قد تعطي نفس تأثير الكيراتين لكنها قد تحمى الشعر من الأضرار التي سوف يتعرض لها نتيجة استخدام أنواع أخرى من الكيراتين مجهولة المصدر، كما أن استخدام بعض أنواع الكيراتين التي تحتوي على مواد كيميائية قد تؤدي أيضاً للكثير من الأضرار التي تلحق بالشعر:.

وصفة الليمون وجوز الهند:

مكونات الماسك:

ربع كوب من حليب جوز الهند.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون

طريقة التحضير:

في وعاء نظيف يضاف مقدار حليب جوز الهند مع مقدار عصير الليمون ويتم خلطهم جيداً.

ثم يوضع هذا الماسك في الثلاجة لمدة ليلة بأكملها حتى يكون جاهز للاستخدام.

يتم وضع هذا الماسك على الشعر بداية من فروة الرأس وصولاً للأطراف ثم يترك على الشعر لمدة نصف ساعة.

ويغسل الشعر بالطريقة المعتادة بالشامبو والماء كما يفضل استخدام الشامبو الخالي من الكبريت حتى لا يضر الشعر.

كما ينصح باستخدام هذا الماسك على الشعر مرة واحدة في الأسبوع لكي تحصل على نتيجة مرضة.

فوائده:

عصير الليمون يعد من المواد الطبيعية التي تمنح الشعر القوة كما يعتبر كصدر أساسي لفيتامين سي.

كما يحتوي الليمون على كمية كبيرة من الفيتامينات الهامة لفروة الرأس.

استخدام ماسك الليمون وجوز الهند أحد الوسائل التي تعمل على تنعيم الشعر ومنحه مظهر جميل ورائع للغاية.

يتميز ماسك الليمون وجوز الهند بنتائجه السريعة والفعالة وقد تظهر هذه النتائج خلال فترة قصيرة من مداومة الاستخدام.

وصفة كيراتين الشعر بزيت جوز الهند وزيت الخروع

في حالة الحصول على تركيز أكبر لترطيب الشعر عليك باتباع الخطوات التالية:

المكونات:

معلقتان ونصف من زيت جوز الهند.

معلقتان من زيت الخروع.

معلقتان ونصف من زيت الألوفير.

طريقة التحضير: