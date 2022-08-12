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عمر شويل - جدة كريم تبييض كوري عجيب للبشرة طبيعي بالمنزل، العناية بالبشرة يوميا مهمة جدا لكل سيدة للحفاظ علي جمال البشرة ونضارتها، حيث أن الكريم الكوري يعتمد علي مكون مهم جدا يعمل علي تفتيح أي تصبغات في البشرة، وذلك بالإضافة إلي إمكانية إزالة الحبوب من الوجه، فبلك الكريم يمكن لأي فتاة الحصول علي بشرة صافية خالية من أي عيوب، كما أن مكونات الكريم متوفرة في كل منزل لذلك يحضر سريعا، فسوف نوضح من خلال موقعنا الإلكتروني ثقفني كيفية تحضير الكريم الكوري في المنزل بكل سهولة، فالآن يمكن لجميع الفتيات الحصول علي بشرة بيضاء كالثلج نضرة، فإن البشرة تستفاد من هذه المكونات الطبيعية المفيدة.

كريم تبييض كوري عجيب للبشرة

إن مكونات هذا الكريم موجودة في كل منزل وغير مكلفة، كما أن تلك المكونات تحتوي علي العديد من العناصر والأحماض المفيدة في نضارة وجمال البشرة، حيث أن هذا الكريم المكون الأساس هو بودرة الأرز أو دقيق الأرز، فهو عبارة عن الأرز مطحون جيدا كالدقيق، كما أنه غني بالأحماض التي تعمل علي حماية البشرة من تصبغات الشمس وأيضا تفتح لون البشرة، وتضاف إليها مكونات آخر كماء الورد للترطيب، ومادة النشا لنعومة البشرة وتصغير المسام، فسوف نذكر خطوات عمل الكريم في عدة دقائق بالمنزل.

خطوات عمل الكريم في المنزل

نحضر وعاء نسكب فيه كميات متساوية من النشا وطحين الأرز حسب الكمية المرغوب استخدامه عليها الكريم، ونضيف ماء الورد للليط بالتدريج حتي يعطي القوام الكريمي. نستخدم فرشاة لوضع الكريم علي الوجه بعد القيام بتنظيفه جيدا، ثم نتركه لمدة نصف ساعة. نقوم بغسل البشرة بماء فاتر جيدا ثم نضع كمية من ماء الورد لعدم ترك المسام مفتوحة. نستخدم هذا الكريم من مرتين إلي ثلاث مرات في الأسبوع، حتي نلاحظ تفتيح لون البشرة بالتدريج.

كما يمكن أن نستخدم مكونات آخري بجانب المكون الأساسي وهو دقيق الأرز، وهذه المكونات تكون كالتالي مثل إضافة الحليب والكركم ومزجهم حتي يكون كريم ونكرر الخطوات السابقة، أو نضيف لدقيق الأرز زيت جوز الهند المفيد للبشرة.