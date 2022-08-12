وصفة السكر والليمون لازالة شعر الوجه والمناطق الحساسة نهائيا وبدون الم في دقائق معدودة

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عمر شويل - جدة وصفة السكر والليمون لازالة شعر الوجه، ليس من السهل إزالة الشعر عند الكثير من الفتيات والسيدات، حيث يعاني البعض منهم من سُمك بصيلة شعر الجسم، وبالتالى تشعر الفتيات بآلام شديدة عند إزالة هذا الشعر، ويحاولن عدم استخدام أدوات الإزالة التقليدية مثل السويت والشمع وشفرات الحلاقة، ويبحثن عن طرق إزالة للشعر لا تجعل الجسم يتأثر عند إزالة الشعر، لذلك يمكن استخدام الليمون والسكر في التخلص من الشعر الزائد دون الشعور بأى آلام أو الإصابة بالتهابات في بشرة الجسم، كما إنها وصفة مكوناتها متوفرة في المنزل ويمكن استخدامها في أي وقت، لذا سوف نوضح لكم طريقة إزالة الشعر بالليمون والسكر.
وصفة السكر والليمون لازالة شعر الوجه
إزالة شعر الجسم أمر لم يكن سهل، لأن هناك الكثير من الفتيات الذين يعانن من نمو الشعر بزيادة، لذلك يبحثن عن طرق بديلة يمكن من خلالها إزالة الشعر دون تسبب التهابات في البشرة، كما يُفضلن استخدام الوصفات الطبيعية التي تساهم في تبيض البشرة عند إزالة الشعر، لذلك تعتبر وصفة عصير الليمون والسكر مناسبة للتخلص من شعر الجسم وتفتيح لون البشرة، وتتمثل مكونات الوصفة في توفير ما يلي.
المكونات
- كوب من السكر.
- نصف كوب من الماء.
- ملعقتين من عصير الليمون.
طريقة تحضير وصفة السكر والليمون لازالة شعر الوجه
يمكن عمل سويت من خلال استخدام المكونات السابقة واستخدامه في إزالة شعر الجسم وتفتيح لون البشرة، حيث تساهم هذه الطريقة إلى إزالة شعر الجسم من الجذور وعدم نموه لفترة طويلة، لذلك تبحث معظم الفتيات عن طريقة عملها في المنزل للتخلص من هذا الشعر لفترة، ويمكن إزالة شعر الجسم بالليمون والسكر من خلال إتباع الخطوات التالية.
- يتم تحضير إناء ووضع فيه الماء والسكر وعصير الليمون على النار.
- نترك الخليط على النار حتى يغلي لمدة عشر دقائق ويصبح متماسك.
- بعدها يتم صب هذا الخليط على مكان مناسب وبارد حتى يتماسك الخليط.
- بعد ذلك يتم فرده على الجسم وشده عكس اتجاه نمو الشعر.
- تساهم هذه الطريقة في إزالة شعر الجسم لفترة طويلة.
- وصفة سريعة تساعد على تفتيح لون بشرة الجسم.
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