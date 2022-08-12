نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بديل التاتو.. طريقة صبغ الحواجب في البيت بمكونات طبيعية 100% تاتو منزلي يدوم فترة طويلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الفتيات والسيدات الذين يعانن من ضعف شعر الحواجب يضطرن إلى استخدام أقلام تحديد الحواجب، ولكن هذه الطريقة لم تكن مناسبة ولا الأفضل للاستخدام، حيث قد تسبب إلى زيادة تساقط شعر الحواجب، لذلك يقمن بعمل تاتو الحواجب، ولكن التاتو الصناعي ضار على بشرة الوجه، كما أن تكاليفه باهظة الثمن ولا يقدرن الكثير من الفتيات على عمله، لذلك يبحثن عن طرق بديلة لعمله بمكونات طبيعية غير مكلفة وتكون بنفس جودة التاتو الصناعي، كما أن تلك المكونات لا تترك آثار جانبية على البشرة، لذا سوف نستعرض لكم طريقة عمل تاتو الحواجب الطبيعي في المنزل.

طريقة صبغ الحواجب في البيت

تستخدم الفتيات مختلف أنواع أقلام تحديد الحواجب، ولكن هذه الأقلام تسبب تساقط شعر الحواجب، لذلك يفضلن عمل تاتو ثابت لفترة طويلة، ولكن يكون بمكونات غير مكلفة وطبيعي، كما يتم اختيار اللون المناسب للبشرة حسب رغبة كل فتاة، ويمكن عمل هذا التاتو في المنزل من خلال توفير المكونات التالية لتحضيره بسرعة.

المكونات

حناء طبيعية.

قطرات من زيت المحلبية.

قطرات بسيطة من الماء الدافئ.

فرشاة تحديد الحواجب.

طريقة تحضير وصفة صبغ الحواجب في البيت

لجعل الحواجب أكثر جمالاً لفترة طويلة يتم تحديدها، وذلك لتجنب كثرة استخدام أقلام التحديد التى تسبب تساقط شعر الحواجب وضعف نموه، كما تجعل شكل الحواجب غير ملائم، لذلك يفضل الفتيات والسيدات عمل التاتو الذي يجعل شكل الحواجب مميز ومحدد لفترة طويلة، ويمكن استخدام الحناء الطبيعية في تلوين الحواجب بكل سهولة، لذلك لابد من إتباع ما يلي.