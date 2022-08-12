نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم الخميرة لفرد وتنعيم الشعر الخشن اقوي كيراتين طبيعي لفرد الشعر خلال ساعتين في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم الخميرة لفرد وتنعيم الشعر، يظل الحصول على شعر ناعم ومفرود حلم كل سيدة وفتاة، إذ أن الشعر المفرود يضفي المزيد من الأنوثة والجاذبية للمرأة، بما يشعرها بالثقة بنفسها، ويسهل عليها عملية تمشيط شعرها نتيجة للتخلص من تشابكه الشديد، وإليك بعض من الخلطات التي تعمل على فرد الشعر وتنعيمه، من خلال الاستعانة بمكون الخميرة ومزجه مع بعض العناصر والمكونات الطبيعية الأخرى، والتي تظهر نتائجها بشكل فوري من أول استعمال. كريم الخميرة لفرد وتنعيم الشعر المكونات ملعقتان من الخميرة الجافة.

كمية مناسبة من زيت جوز الهند (وفقاً لكثافة شعرك وطوله). طريقة التحضير قومي بتسخين زيت جوز الهند قليلاً من خلال وضعه في إناء في الميكروويف لبضع دقائق.

أضيفي الخميرة إلى زيت جوز الهند، وقلبيهما معاً جيداً، حتى تتأكدي من تمام إذابة الخميرة، وتحصلي على خليط متجانس.

قومي بتنظيف شعرك من خلال غسله بالماء والشامبو.

ثم ابدئي بتوزيع الخليط الناتج على كامل أجزاء شعرك، ومشطي شعرك بمشط أو فرشاة واسعة الأسنان (ليتغلغل الماسك إلى فروة شعرك).

غطي شعرك بأي بونيه، واتركي الماسك عليه لمدة نصف ساعة.

وأخيراً قومي بغسل شعرك بالماء الفاتر والقليل من الشامبو.

يمكنك ترطيب شعرك بوضع القليل من البلسم على شعرك لمدة 10 دقائق، ثم قومي بشطفه بالماء الفاتر.

كرري تلك الوصفة مرة واحدة أسبوعياً، حتى تحصلي على شعر مفرود وناعم في أقل وقت ممكن. وصفة الخميرة والعسل الأبيض لفرد وتنعيم الشعر ملعقتان من الخميرة.

ملعقة صغيرة من الخردل.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

ملعقة كبيرة من الماء الدفئ. طريقة التحضير نقوم بخلط الخميرة مع الماء الدافئ حتى تذاب الخميرة تماماً، ثم اتركي الخليط لمدة لربع ساعة حتى يختمر.

أضيفي باقي المكونات (الخردل والعسل الأبيض) إلى خليط الخميرة، وامزجي جميع المكونات معاً، حتى تحصلي على ماسك متجانس القوام.

قسمي شعرك إلى 4 أجزاء متساوية، ثم افردي الماسك الناتج إلى أجزاء شعرك بالكامل.

اتركي الماسك على شعرك لمدة ثلث ساعة.

اغسلي شعرك بالماء الدافئ.

احرصي على تطبيق تلك الخلطة مرتين أسبوعياً حتى تحصلي على أفضل نتيجة ممكنة.

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