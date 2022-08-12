نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكيلو حليب اعملي 3 كيلو زبدة فلاحي في الخلاط أحلي وأوفر من الجاهزة مش هتشتريه من بره تاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكثير من السيدات استخدام الزبدة الفلاحى نظرا لما لها من مذاق وطعم مميز فهو تضيف رائحة طيبة، خاصة للحلويات لا يمكنك التصدى للحلويات التى تم اعدادها من الزبدة الفلاحى، على عكس أنواع السمن الأخرى المختلفة التى لا يمكن أن تجذبك لتناول الطعام مثل الزبدة الفلاحى، لكن العيب الوحيد بها هو إرتفاع سعرها، كما إن هناك بعض التجار الذي يقومون يبيع السمن الهولندى المخلوط بالبلدى على أساس أنه زبدة فلاحى صافية، لكن تدرك ذلك ربة المنزل بعد شراؤها، لذا تم الاتجاه إلى عمل الزبدة الفلاحي من الحليب من المنزل، لضمان جودتها ولتوفير تكاليف المنزل أيضاً .

عمل الزبدة الفلاحي من الحليب

تعرف الزبدة الفلاحى بطعمها المميزة ورائحتها التى لا تقاوم، لذا سنقدم لكم مكونات عمل الزبدة الفلاحي من الحليب:

كيلو من الحليب كامل الدسم.

لتر من الماء المثلج.

بعض مكعبات الثلج.

طريقة التحضير:

لا بد من القيام ببعض الخطوات البسيطة للحصول على النتيجة المطلوبة:

نحضر زجاجة بلاستيكية ونضع بها الحليب ونغلقها بإحكام.

نغطى الثلاجة ونتركها خارج الثلاجة لمدة ليلة كاملة أو أكثر.

نبدأ في رج الزجاجة جيدا حتى تبدأ تكون تكتلات.

ستستغرق عملية رج الزجاجة وقتا حوالى نصف ساعة تقريبًا.

يمكن وضع الحليب في خلاط بدلا من رجه يدويا.

عند ملاحظة تكون بعض التكتلات.

نقوم بتفريغ الحليب في وعاء من البلاستيك.

نغسل أيدينا جيدا ونبللها بالماء المثلج.

نقوم بتجميع التكتلات سويا حتى تتشكل على هيئة كرات.

نضع كرات الزبدة في الماء المثلج ونضع مكعبات الثلج.

نقوم بتكرار هذه العملية حتى نفرغ من تجميع التكتلات.

نخرج الزبدة من الماء المثلج.

يمكننا الآن حفظها في الفريزر واستخدامها عند الحاجة.

يمكننا الاحتفاظ باللبن الباقي والناتج من إعداد الزبدة الفلاحى في الثلاجة.

استعماله في عمل المعجنات وغير ذلك .

لا يفضل حفظ الزبدة الفلاحى في الثلاجة من الأسفل.

يقوم البعض بتسييح الزبدة الفلاحى استخراج منها المورته التى يتم تناولها هكذا أو وضعها على الطعام.

بعد تسييح الزبدة الفلاحى نتركها تهدأ ونضعها في زجاجات من الزجاج واستعمالها.

يفضل الكثير إستخدام الزبدة الفلاحى في الحلويات وكذلك المعجنات.

كما ذكرنا في المقال طريقة عمل الزبدة الفلاحي بكوب حليب حيث يمكن الحصول على الزبدة الفلاحي الأصلي باستخدام كوب حليب يمكن عمل هذه الطريقة وجعل السمنه البلدي مثل الجاهزة تماما فعند وضع الحليب او القشطة وتحويلها إلي سمنه بلدي فلاحي يمكن أن تصنعي سمنه بلدي فلاحي بكل سهوله في دقائق معدودة باستخدام ابسط الطرق المذكورة لتحصلي على زبدة فلاحي اصلي