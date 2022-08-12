نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم جليسوليد للوجة سيغير حياتك للابد بشرة بيضاء كالثلج وخالية من التجاعيد من أول إستعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم جليسوليد للوجة، الخروج من المنزل دون وضع ماسكات حماية من أشعة الشمس أو وضع مستحضرات التجميل بكثرة، يسبب ظهور البشرة بشكل داكن، لذلك لابد من عمل ماسك طبيعي يساعد على تقشير البشرة للتخلص من أي أتربة ملتصقة بالبشرة من الخارج، كما لابد من استخدام ماسكات تساهم في تنظيف البشرة دون تسبب أي ضرر عليها، حيث أن الماسكات الجاهزة تحتوي على مواد ضارة، لذلك يبحث الجميع عن ماسك كريم جليسوليد لتبيض البشرة، حيث يستخدم الكثير من الفتيات والأمهات كريم جليسوليد لترطيب البشرة والتخلص من أي جفاف، لذا سوف نستعرض لكم وصفة كريم جليسوليد لتبيض البشرة.

طريقة استخدام كريم جليسوليد للوجة

مراحل تبيض البشرة تختلف من فتاة لأخرى حسب درجة تلوث البشرة، حيث هناك بعض البشرات التي تحتاج إلى تنظيف خفيف والبعض الآخر يحتاج إلى تنظيف عميق، لذلك يمكن استخدام كريم جليسوليد في تنظيف البشرة وتفتيح لونها، كما أنه من الكريمات المضمونة وسريعة المفعول، وتتمثل مكونات الوصفة في تحضير الآتي.

المكونات

2 ملعقة من كريم جليسوليد.

ملعقة من عصير الليمون.

1 ملعقة من ماء الورد.

طريقة تحضير وصفة كريم جليسوليد للوجة

يستخدم كريم جليسوليد في التخلص من تجاعيد البشرة، حيث يشد البشرة ويعيد لها حيويتها ونضارتها، كما يساهم في تفتيح لونها والتخلص من خلايا الجلد الميت، وكذلك يخلص البشرة من علامات الشيخوخة المبكرة التي تظهر نتيجة عدم الاهتمام بالبشرة، ويستخدم عصير الليمون في التخلص من أي ميكروبات أو أتربة على البشرة، وماء الورد يساهم في ترطيب البشرة وتعطيرها، ويمكن استخدام هذه الوصفة من خلال إتباع الخطوات التالية.