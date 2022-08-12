نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم نيفيا اقوي كيراتين لفرد الشعر الخشن والمجعد لن تصدقي النتائج فرد وتنعيم وإطالة في نصف ساعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيراتين نيفيا لفرد الشعر الخشن والمجعد كيراتين سعره عالي جدا ولكن معظم النساء يضرون استخدامه لأنه هو أفضل الوصفات المستحدثة لفرد الشعر علاوة على ذلك أن نتيجته ليست بالنتيجة التي نتوقعها بالإضافة إلى أن مدة الفرد تستغرق وقتا طويلا، والشعر المجعد يصبح مشكلة كبيرة لا تعرف أي ربة منزل حلها وتعاني باستمرار عند تسريح بنتها لأنها تشعر بألم شديد في كل مرة تقوم الأم بتسريح البنت، ولكن لا تقلقي نحن سوف نقدم لكم كيراتين رخيص جدا ولا تدفعي أي فلوس غير جنيهات بسيطة لشراء كريم نيفيا من الصيدلية وباقي الخطوات والمكونات يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات كريم نيفيا في فرد الشعر المجعد

كريم نيفيا من الكريمات التي تستخدمه النساء في ترطيب الوجه ومن قديم الأزل نعرف كريم نيفيا وأنه له مفعول لا مثيل له ويوجد عليه نسبة مبيعات هائلة، ولذلك أثبتت الدراسات أن كريم نيفيا مع بعض المكونات الأخرى له نتائج فعالة في فرد الشعر وهذا بعد الكثير من التجارب والدراسات أنه أفضل بكثير من الوصفات التي تحتوي على مواد كيميائيّة تضر الشعر، كما أن سعره بسيط للغاية والكيراتين التي نقوم بتجربته في الصالونات تكون نتيجة مؤقتة سعره يتعدى الألف، ولكن لا تقلقي نحن سوف نقدم لكم مكونات كيراتين نيفيا في فرد الشعر، وتتلخص المكونات في:

ملعقة من كريم نيفيا الأصلي.

ملعقة إلا ربع من جل الصبار.

ملعقة من زيت الخروع.

ملعقة من زيت الزيتون.

نصف ملعقة من الدقيق.

خطوات استخدام كريم نيفيا في فرد الشعر

جميع المكونات طبيعية ومفيدة جدا للشعر ومع العلم أن الاستمرار على هذه الوصفة سوف يتحول شعرك من الشعر الخشن إلى الشعر الناعم كالحرير، ومن المعروف أنه لا يوجد وصفة تأتي من أول مرة، وتتلخص الخطوات في:

يجب وضع جميع المكونات على بعضها البعض.

يجب وضع الوصفة على الشعر.

ويتم وضعها من الجذور حتى الأطراف.

يتم وضع بونيه على الشعر لمدة ساعة ونصف.

يجب غسل الشعر بالشامبو المفضل لك.

كما ذكرنا في المقال طريقة فرد الشعر الخشن والمجعد في المنزل باستخدام كريم نيفيا لفرد الشعر الخشن حيث تعاني السيدات من وجود الشعر الخشن والمجعد ويمكن فرد الشعر وجعله مثل الحرير في المنزل باستخدام بغض المكونات البسيطة الموجودة في كل منزل وقد ذكرنا بغض الطرق التي تساهم في جعل الشعر ناعم وحرير من أول استعمال يمكن عمل هذه الطريقة