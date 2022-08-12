كونك بقيتي أم هو شيء بتتعلميه من اللحظة الأولى اللي بتحطي فيها إبنك بين أيديكي، وللأسف مفيش كتاب بيشرح إزاي تعملي ده، عشان كده من الطبيعي إن الكل يعمل ما في وسعه، وهنا بنكتشف إن ممكن يكون في حاجات ومواقف بيقوم بيها الآباء والأمهات وبيعتقدوا إنها مفيدة لأطفالهم ولكن في الواقع اللي بيحصل العكس وإن بيكون لها أثر سلبي عليهم، في المقال ده هنقولك أهم 10 10 حاجات بيعملها الأهل الجيدين لكنها بتضر الأطفال.. اعرفيهم وتجنبيهم

10 حاجات بيعملها الأهل الجيدين لكنها بتضر الأطفال.. اعرفيهم وتجنبيهم

تعمليلهم كل حاجة

كتير من الأهل مبيحبوش إنهم يحملوا أطفالهم عبء “المساعدة في الأعمال المنزلية”، ولكن من الضروري تعليمهم في سن مبكر شان تساعدهم على تطوير مهاراتهم اللي هتسمح لهم بالاعتماد على نفسهم والاستقلال في المستقبل وبتحسسهم بالمسؤولية وبتبني ثقتهم.

وكمان ممكن تعلميهم الطبخ، لأن قاعدتك مع أطفالك ومشاركتهم ليكي بتساعدهم على تطوير نفسهم والمسؤولية والنضج، وبتعلمهم الالتزام وتنظيم الجدول الزمني عشان يعرفوا يتعاملوا ويتصرفوا لما يكونوا لوحدهم.

مترميش جوازك ورا ضهرك

لما بيوصل طفل جديد للبيت، ممكن نتخلى عن النوم لساعات عشان نعمل حاجة سوا ممتعة، لكن رعاية الطفل في أي عمر مش عذر كافي إنك تخلي العلاقة تموت. الطبيب النفسي بينصح إننا نخلي وقت النوم أولوية لأن ده بيساعد الأم والأب إنهم يكونوا بشكل أفضل بعد كده.

ويبقى لطيف كمان لو كل واحد التمس العذر للتاني لو حد نسي يعمل حاجة ما كانت مطلوبة منه لأن قلة النوم والتعب هيكونوا سبب رئيسي.

ولأن التماس العذر والشكر على المجهود المبذول من الطرفين والكلام مع بعض وحتى الشكوى من اللي حاسين بيه هيساعدك تحافظي على علاقة سعيدة.

إجبارهم على الأكل

أكيد كل الأهل بيهتموا إن طفلهم يأكل صحي عشان يكبروا بصحة كويسة، لكن الخضار والفاكهة مش اختيار جذاب للأطفال وإنك تجبري عليهم ده بيخليهم يرفضوا أكثر، المتخصصين نصحوا إنك تخلي الأكل اللي مبيحبهوش الأطفال فيه متعة أكثر، يعني في البداية ضروري تفهمي إن الطفل هيعرف إزاي يسمع جسمه وهيفهم إمتى هيكون بحاجة للأكل وإمتى لأ، وفي حاجات كتير ممكن تشجعهم على أكل الخضار والفاكهة زي إنك تعلميهم يزرعوا الخضار في الجنينة أو في المطبخ كتشجيع لتجربة حاجة جديدة في الزراعة والأكلات المختلفة وكل ما حاولوا في سن صغير كل ما كانت التجربة أسهل.

مدح الموهبة أكثر من الجهد

إنك تقولي لإبنك إن هو عبقري في شيء معين وإنه عنده موهبة ده هيحفزه أكيد وهيساعده على النجاح ولكن بشكل متساوِ، فالتشجيع على الموهبة الطبيعية من غير التشجيع على الجهد اللي هيتبذل عشان ينمي موهبته ممكن يخليه شخص نرجسي وهيضر تقديره لنفسه، والخبراء بينصحوا بتهنئة وتشجيع الأطفال على جهودهم في تحقيق اللي هما بيعملوه، وكذلك الاحتفاء بالأخطاء اللي بيعملوها وهما بيتعلموا لأن ده هيساعدهم إنهم يتقنوا اللي بيعملوه ويتعلموا منها ويعدوها.

حل كل المشاكل في حياتهم

كل الأهل عايزة أطفالهم يعيشوا بسعادة من غير قلق، لكن أكيد كلنا بنمر بأمور صعبة وإنك تحاولي تحلي كل مشاكلهم من غير ما يعتمدوا على نفسهم ويشاركوا في حلها ده مش هيكون مفيد لحياتهم، وأفضل حاجة ممكن تساعديهم بيها هو إنك تعلميهم إزاي يحلوها بنفسهم عشان تنمي ثقتهم في نفسهم واستقلاليتهم وعشان ميحصلهمش إحباط من الصعوبات اللي ممكن يتعرضولها ويكون عندهم مثابرة وطرق يحلوا بيها مشاكلهم.

جدولة الكثير من الأنشطة

طبيعي إن ندي الفرصة لأطفالنا إنهم يتعلموا أنشطة رياضية وثقافية عشان تنمي موهبتهم، لكن مش صح إن الأنشطة تأخذ تكون معظم حياتهم ووقتهم بره المدرسة عشان ميرتبكوش من كتر الجدول الزحمة ويحصلهم تقلبات مزاجية ويأس أو حتى تمرد، الأطفال كمان بيحتاجوا لوقت فراغ ميعملوش فيه حاجة ويكونوا فيه أطفال وبس.

على سبيل المثال، اللعب معاكي أو مع أفراد الأسرة بيطور إبداعهم ومهاراتهم الاجتماعية وبيعزز التطور المعرفي والجسدي والعاطفي.

إجبارهم على الإختلاط

الحياة الاجتماعية جزء مهم من نمو الطفل وحياته المستقبلية، لكن بالنسبة للبعض مبيكونش سهل تكوين صداقات لأن كل شخص بيطور قدرته على التواصل الاجتماعي وفقا لسرعته الخاصة، وإجبارهم على التفاعل مع الناس مش حل مناسب لأن وفقا للطبيب النفسي، ممكن ده يعمل تأثير سلبي ومعاكس ويخليهم يميلوا للعزلة أكثر، وده ممكن نتحايل عليه بإننا نحفزهم بطرق ووسائل تعلمهم التواصل الاجتماعي ونحطهم في بيئة ومواقف وظروف تسهل عليهم التفاعل عشان يقدروا يتعلموا مهارات اجتماعية مختلفة.

سيبي لطفلك وقت لوحده

التواجد مع طفلك طول الوقت ممكن يخليكي على يقين بإنه حواليه الحماية الكافية، وعلى الرغم من إن البعد ممكن يكون صعب إلا إنه مفيد للطفل إنه يكون له وقت يقضيه في اللعب لوحده، ده هيعلمه التسلية الذاتية ومش هيعتمد على الأخرين في إنه يكون سعيد وهيعلمه يكون مستقل اجتماعيا، ومش هيكون محتاج إن يكون في ناس حواليه طول الوقت عشان يبقى مبسوط أو حاسس بالأمان وهيديله كمان إحساس بالهدوء والراحة.

وهو أمر مهم جدًا: إنه يدي الأهل استراحة!

صرف فلوس من غير داعي

رغبة الأطفال إن يكون عندهم أحسن لبس وأحسن لعب وكل الحاجات اللي عايزينها مش بس بتأثر على ميزانية البيت والأسرة، لكن كمان هتعلمه ميقدرش قيمة الفلوس وأفضل طريقة لإستخدامها عشان كده لازم يتعلموا أهميتها وقيمتها وأهمية وجود الميزانية والإدخار عشان يقدروا يشتروا اللي عايزينه في المستقبل وممكن تحمسيهم بإنك تديهم فلوس خاصة بيهم كمكافأة مقابل مساعدتهم في شغل البيت مثلا.

مقارنة الأطفال بأطفال أخرين

طبيعي إن كل طفل له قدراته الخاصة لأن كلنا مختلفين، لكن المقارنة بين الأطفال وتشجيعهم إن يكونوا زي غيرهم ده بيضر أكثر ما بينفع وممكن يعمل بينهم حسد وغيرة وتنافس خاصة بين الأخوات، كمان بيضر تقديرهم لقدراتهم ولنفسهم عشان بنوجههم إنهم معندهمش قدرات معينة إحنا عايزين تكون فيهم ومبنشجعش القدرات اللي عندهم والحاجات الكويسة اللي فيهم، وده بيخليهم يحسوا بعدم أمان وثقة في نفسهم وإنهم محبوبين أقل من غيرهم، عشان كده لازم تشجعيهم وتعززي التصرفات والمواقف والقدرات الجيدة فيهم واللي نابعة منهم ومن شخصيتهم مش اللي بيقلدوها عشان يبقوا شبه حد تاني عشان يحسوا بدعم وتقدير لشخصيتهم.

إيه من الحاجات دي مكنتيش بتعمليها كأم بشكل صح؟ وإزاي غيرتي ده وحسنتيه؟ وتنصحي الأمهات الأخرين بإيه؟