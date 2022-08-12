نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون فرن طريقة عمل فطائر الطاسة في 10 دقائق اسهل واسرع وجبة في الأوقات الحرجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر فطائر الطاسة من الوجبات السريعة التي تنقذنا في الحالات الحرجة علاوة على طعمها الشهي الذي يحبه الأطفال والكبار وهناك الكثير من الطرق التقليدية السهلة التي يمكن من خلالها عمل فطائر الطاسة في المنزل وسوف نتناول خلال هذا المقال طريقة عملها بأبسط المقادير وأقل المكونات الممكنة والمتوافرة لدى كل ربة منزل وبطريقة سريعة بدون الحاجة إلى شرائها من الخارج. طريقة عمل فطائر الطاسة في المنزل هناك طرق ووسائل مختلفة لعمل فطائر الطاسة وسوف نتناول أهمها خلال تلك السطور

المكونات ماء.

قليل من الملح.

٢ كوب من الدقيق.

٢.٥ كوب من الحليب.

.٣ ملاعق من الشبت.

٤ ملاعق من الزيت.

قليل من الفلفل.

قليل من الطماطم.

قليل من الفلفل الأسود. طريقة التحضير نقوم بإحضار إناء ونضع به ٢ كوب من الدقيق.

ونقوم إضافة الحليب إلى الدقيق مع التقليب الجيد.

ثم نقوم بإضافة الزيت للمكونات السابقة مع باقي المكونات.

نقوم بضرب تلك المكونات في الخلاط مع التقليب.

دنقوم بتقطيع الفلفل إلى قطع صغيرة وكذلك الطماطم ونضعهم إلى المكونات السابقة.

نقوم بوضع طاسة تيفال على نار هادئة ونقوم بوضع تلك المكونات بكميات قليلة ونقوم بتوزيعها في الطاسة حتى تتساوى.

نقوم بتقليبها على الناحية الأخرى حتى تأخذ اللون الذهبي ونستقبلها في اطباق مسطحة وبالهناء والشفاء. أهمية فطائر الطاسة لفطائر الطاسة أهميات عديدة سوف نتناول أهم فوائدها خلال تلك السطور تحتوي على العديد من العناصر المهمة.

وجبة سريعة يمكن تقديمها في العشاء للأطفال.

كما أن فطائر الطاسة تكون من المكونات التي تحتوي على القليل من السعرات الحرارية التي لا تسبب ضرر على صحة الإنسان.

من الوجبات السريعة التي يمكن عملها خلال ١٠ دقائق.

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