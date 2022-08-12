نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكوب سمسم اتعلمي طريقة الطحينة الخام الأصلية في البيت بقوام ثقيل ومظبوط أحلي بكتير من الجاهزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعشق الكثير منا الطحينة وهي نوع من أنواع المقبلات التي يتم تناولها مع الأطعمة المشوية مثل الفراخ واللحوم والكفتة والكباب وهي تعطي للطعام نكهة مختلفة مميزة يعشقها الكثير منا من الكبار والصغار ونقوم بشرائها جاهزة مع الأطعمة المشوية من المطعام أو شرائها خام من المتاجر ومحلات السوبر ماركت ونقوم بتجهيزها في المنزل عن طريق الخل والملح ونجد أن ربة المنزل سعت لمحاولة التعرف على طريقة تحضيرها فوجدت أنها من أبسط الطرق ووجدت أنه يمكن أن تقوم بعمل كميات كبيرة يستمتع بها أفراد أسرتها في أي وقت وسوف نوضح طريقة التحضير من خلال هذا المقال.

مكونات عمل الطحينة

عندما نقوم بعملها في المنزل نحتاج إلى مكونات بسيطة ولا تكلفنا الكثير من التكاليف مثل شرائها جاهزة من السوبر ماركت وسوف نوضح تلك المكونات من خلال النقاط التالية..

٢ كوب سمسم.

كوب زيت.

رشة ملح.

ملعقة خل.

طريقة تحضير الطحينة

تحضر الطحينة بخطوات سهلة وبسيطة ويمكن للجميع أن يقوموا بعملها وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال النقاط التالية..

نحضر وعاء نضع به السمسم والملح والخل.

نقوم بتلقيبهم جيدا.

نقوم بتلقيبهم جيدا. نأخذ ربع كوب من السمسم ونقوم بخفقة في الخلاط.

حتى يصبح مثل العجينة ونخرجه ونضعه في وعاء.

ثم نقوم بوضع ربع كوب سمسم أخر في الخلاط ونستمر في خفقة حتى يصبح مثل العجين.

نستمر في تلك الخطوات حتى ننهي كمية السمسم التي لدينا.

نأخذ كوب من الزيت ونقوم بخفقة في الخلاط جيدا حتى يصبح لونه فاتحا.

نضع عليه السمسم بالتدريج مع استمرار الخفق في الخلاط.

نستمر في الخفق ووضع السمسم حتى ننهي كمية السمسم التي لدينا ونلاحظ تكون لدينا

خليط متماسك مائل إلى السائل من الطحينة.

نحضر برطمان زجاجي ويجب أن يكون مغسول ونظيف جيدا.

نضع الطحينة في البرطمان ونغلقها جيدا ونحفظها في الثلاجة.

نستخدمها حسب الطلب حيث نأخذ منها حسب ما نريد وليكن 2 ملعقة منها.

ونقوم بتجهيزه الطحينة للطعام عن طريق وضع الملح والخل والليمون عليها ونقلب جميع المكونات جيدا.

نتناولها مع الأطعمة المشوية المحببة لدى الكثير وبالهناء والشفاء.

فوايد كثيرة الطحينة الخام

يوجد الكثير من الفوائد في الطحينه الخام من أهمها تحتوي على الكثير من الفتيات والمعادن الثمينة وايضا تحتوي على فيتامين دال الذي يعمل علي تقوية العظام، كنا تساعد على إعطاء نكهه ومذاق لذيذ جدا ، كنا يمكنك إضافة الطحينة الي السلطات حتي تعطي مذاق رائع جدا ، كنا يمكنك اضافتها الي الإسماك واللحوم والفراخ المشوية ، من أشهر الاطعمه التي يمكن إضافتها علي الكبدة الاسكندراني