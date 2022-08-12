طريقة عمل البسبوسة بالزبادي في البيت.. دايبة ومرملة وأحلى من الجاهزة

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عمر شويل - جدة طريقة عمل البسبوسة بالزبادي، تعد البسبوسة من أشهى أنواع الحلويات الشرقية التي نشتهى دائما شرائها وتناولها من محال الحلويات الجاهزة لمذاقها الرائع بجوز الهند والمكسرات، وهى من الحلويات السريعة وسهلة التحضير التي يمكنك تحضيرها بمكونات بسيطة جدا وبجودة وطعم يفوق التي تقدم فى المحلات، فتعرفي على طريقة عمل البسبوسة بالزبادي وقدميها إلى عائلتك خاصة فى المناسبات. طريقة عمل البسبوسة بالزبادي المكونات: نصف كيلو دقيق بسبوسة.

رشة ملح.

كوب سكر.

نصف كوب سمن ذائبة.

كوب زبادي.

نصف كوب جوز هند ناعم. طريقة التحضير: احضري وعاء ضعي به الملح وجوز الهند وقلبيهم معا حتى تتداخل المكونات مع بعضها.

أضفي السمن المذاب إلى الخليط مع الفرك حتى يغطى السمن الخليط بالكامل ويأخذ القوام المرمل.

أضفي السكر والزبادي واستمري فى فرك الخليط حتى تتجانس جميع المكونات.

جهزي صينية فرن مدهونة بالسمن واسكبي بها خليط البسبوسة وافرديه جيدا بحيث يصبح متساوي الوجه.

يمكنك إضافة بعض المكسرات على الوجه مثل حبات اللوز.

سخني الفرن على حرارة 180 درجة قبل التحضير بربع ساعة.

ادخلي الصينية إلى الفرن حوالى 35 دقيقة حتى تتلون وتصبح ذهبية اللون.

اخرجي الصينية من الفرن واسكبي عليها الشربات مباشرة وهى ساخنة حتى يغطيها بالكامل.

قومى بتغطيتها بعد ذلك حتى تحتفظ بقوامها الطري ولا نتركها حتى تصبح ناشفة.

عندما تبرد البسبوسة قومى بتقطعيها وضعيها فى أطباق التقديم. طريقة عمل شربات البسبوسة المقادير: كوبين من الماء.

كوبين من السكر.

عصير نصف ليمونه. طريقة التحضير: ضعي السكر والماء فى إناء على نار متوسطة دون تقليب المكونات.

عندما يغلي الخليط ويصبح ثقيل القوام قومى بإضافة عصير الليمون.

اتركي الخليط يغلى لمدة 7 دقائق أخرى حتى تحصلي على القوام المناسب.

يوضع الشربات على البسبوسة وهو ساخن حتى تتشربها بسهولة وتصبح دايبة ومرملة زي الجاهزة تماماً. ومن خلال هذا المقال نكون قدمنا إليكم أسهل طريقة لعمل البسبوسة بالزبادي في البيت مرملة ودايبة زي أشهر محلات الحلواني، يمكنك تحضيرها الآن في البيت بسهولة لضمان الجودة والنظافة وتوفر الكثير من المقال مقارنة بشرائها من الحلواني.

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