نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعاً للسواد.. تاتو شفايف طبيعي ثابت طول اليوم بمكون رهيب في منزلك واسحري الجميع بشفايف جذابة وردية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبذل الكثير من السيدات شتى الطرق للتخلص من اسمرار الشفاه دون الحصول على نتائج مرضية في الأخير، فالأغلبية ترغب في الحصول على شفايف وردية لإعطاءها مظهر جمالي رائع وجذاب، وحتى تبدو طبيعياً وتستغني تماماً عن مستحضرات التجميل في تلوين الشفايف، حيث يظهر ذلك الغمقان نتيجة لعدد من العوامل الخارجية التي تؤثر بشكل مباشر على الشفة، فضلاً عن عدم التغذية الجيدة والتي تنعكس بالسلب على مظهرها في الأخير، ومن خلال اتباع وصفة اليوم ستحصلين على شفايف كريز وردية و تتخلصين تماماً من السواد.

وصفة الفازلين لتوريد الشفايف في نصف ساعة

الفازلين من المكونات التي تعشقها الشفايف حيث من الممكن صنع ماسكات ترطيب و ماسكات تقشير وماسكات تغذية، كما أن سعره غير مبالغ فيه ومن السهل الحصول عليه، وفيما يخص تفتيح الشفايف لابد من المرور بعدة مراحل أولها التقشير، ويمكن تحضير ماسك تقشير من خلال المكونات التالية:

ملعقة فازلين.

ملعقتين سكر.

ملعقة زيت زيتون.

وعاء صغير.

ملعقة من المرطب الخاص بك حسب الرغبة.

طريقة تحضير مقشر الفازلين للشفايف

في وعاء نظيف يتم وضع كلا من الفازلين وزيت الزيتون والسكر والمرطب الجاهز.

يتم مزج المكونات السابقة معاً وسنلاحظ وجود حبيبات صغيرة وهي ما ستقوم بعملية التقشير.

يتم توزيع الخليط السابق على الشفة مع فركها

يتم توزيع الخليط السابق على الشفة مع فركها بواسطة فرشاة الأسنان وتركها لمدة ربع ساعة.

بعد مرور المدة المذكورة يتم غسل الشفاة، ثم تأتي مرحلة الترطيب المركز.

وصفة طبيعية منزلية لترطيب الشفاة وتوريدها

المكونات:

ملعقة فازلين.

ملعقة عسل أبيض.

ملعقة زيت زيتون.

مستخلص البنجر

خطوات التحضير

يتم خلط المكونات السابقة معاً في أناء، يتم توزيع الخليط على الشفاه مع فركها بحركات دائرية لمدة دقيقة، يتم ترك الخليط لمدة نصف ساعة حتى يعمل على ترطيب الشفاة بشكل كبير وإكسابها لون وردي طبيعي نتيجة مستخلص البنجر المتواجد بالوصفة، بعد مرور نصف ساعة يتم غسل الشفة وستلاحظين شفاه وردية لامعة ورطبة.

طريقة تحضير مستخلص البنجر

نقوم يتقطيع البنجر مكعبات ووضعها في ماء داخل وعاء على النار، بمجرد مرور تلت ساعة من الغليان يتم ضربه جيداً بالخلاط، ننتظر حتى يبرد تماماً ونقوم بأخذ ملعقة ووضعها على الوصفة السابقة، باقي الكمية يتم سكبها في قالب مكعبات الثلج والاحتفاظ بها بالثلاجة، ويمكن تمرير مكعب منهم بشكل يومي على الخدود والشفاة لتظل وردية دون الحاجة لمستحضرات التجميل.