وصفات طبيعية للتخلص من سمار الشمس بسرعة

الصيف هو موسم الاستمتاع بالبحر والشمس ، ولكن المشكلة اللي بنعاني منها بعد كده هي سمار الشمس وغمقان البشرة عن لونها الطبيعي ، وبشرتنا فيها خصائص علاجية طبيعية ، وده معناه ان السمار ده في النهاية بيروح بالتدريج بس بياخد شوية وقت ، ولكن لو انتي مستعجلة وعايزة اللون يروح بسرعة ، النهاردة هنشارك معاكم وصفات طبيعية للتخلص من سمار الشمس بشكل سريع ، بمكونات بسيطة من البيت.

وصفات طبيعية للتخلص من سمار الشمس:

1- ماسك دقيق الحمص والكركم:

دقيق الحمص بيحتوي على خصائص تقشير للبشرة وده بيساعد على تخفيف اسمرار البشرة بشكل فعال ، واضافة الكركم هيساعد على تفتيح البشرة وتسريع عملية شفاء الجلد.

– هاتي كوباية من دقيق الحمص وضيفي لها معلقة صغيرة كركم ، وضيفي لهم لبن او ماية لعمل عجينة.

– افردي الماسك على بشرتك او اي مكان في الجسم اتعرض للشمس.

– سيبيه ينشف تماما ، وبعدها اغسليه بماية فاترة.

2- عصير البطاطس:

عصير البطاطس يعتبر مبيض طبيعي وبيصحح لون البشرة ، وغالبا بينصح بيه للتخلص من الهالات السودا.

– هاتي ثمرة بطاطس نية ابشريها واستخرجي منها العصير بتاعها ، ممكن على مصفى او في قطعة قماش.

– ادهني عصير البطاطس على بشرتك وسيبيه من 10 – 12 دقيقة بعدها اغسليه بالماية.

3- ماسك البابايا والعسل:

العسل بيحتوي على خصائص مغذية وملطفة للبشرة ، وده هيساعد على تخفيف جفاف وتهيج البشرة ، من ناحية تانية البابايا بتحتوي على خصائص تبييض وتقشير ومضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات ومضادة للشيخوخة وتفتيح البشرة ، وده هيخليه مكون مثالي لازالة سمار الشمس بسرعة.

– هاتي ½ كوباية بابايا واهرسيها بالشوكة.

– ضيفي معلقة صغيرة او معلقتين من العسل وقلبيهم مع بعض كويس.

– حطي الماسك على بشرتك وسيبيه لحد ما ينشف.

– اغسليه بماية فاترة ، وهتشوفي نتيجة فورية من الماسك ده.

4- ماسك دقيق الارز واللبن:

اللبن بيحتوي على حمض اللاكتيك اللي بيساعد على تقشير خلايا الجلد الميتة بشكل لطيف ، من ناحية تانية دقيق الارز يعتبر عامل مبيض بيساعد على تصحيح اختلاف لون البشرة.

– في بولة صغيرة ، حطي 2 معلقة كبيرة من دقيق الارز ، وضيفي له لبن بارد بالتدريج ، لحد ما يتكون عندك عجينة سميكة.

– افردي الماسك على بشرتك وكل الاماكن اللي اتعرضت للشمس وسيبيه لحد ما ينشف.

– سيبيه حوالي 30 دقيقة على الاقل وبعدها اغسليه بماية فاترة.

5- ماسك الزعفران واللبن:

الزعفران ممكن يكون مكون غالي ، لكن مفيد جدا للبشرة ، غني بالفيتامينات ومضادات الاكسدة ، بيعالج كتير من مشاكل البشرة وبيساعد على تفتيح البشرة ، واللبن زي ما قولنا قبل كده بيحتوي على حمض اللاكتيك اللي بيقشر خلايا الجلد الميتة.

– هاتي ½ كوباية لبن وضيفي لها من 4 – 5 خيط زعفران.

– سيبيه منقوعة في اللبن لمدة 30 دقيقة على الاقل ، ده هيضمن ان اللبن هيمتص كل فوايد الزعفران.

– ادهني اللبن على بشرتك وسيبيه من ساعة لساعتين.

– بعدها اغسليه بماية باردة.

6- ماسك خشب الصندل وماية الورد:

خشب الصندل يعتبر مهديء ومبرد طبيعي ، وبيعالج مشاكل الجلد زي حب الشباب والبثور ، بيساعد كمان على التخلص من خلايا الجلد الميت ، ماية الورد بتحتوي كمان على خصائص مهدئة ومغذية للبشرة ، واستخدامها مع خشب الصندل هيخلصك من سمار الشمس بشكل اسرع.

– هاتي 2 معلقة كبيرة من خشب الصندل البودر ، وضيفي له ماية الورد بالتدريج لحد ما تتشكل عندك عجينة سميكة.

– افردي الماسك على بشرتك بطبقة وفيرة.

– سيبيه لحد ما ينشف تماما حوالي 20- 30 دقيقة ، بعدها اغسليه بماية باردة.

7- ماسك الطين وجل الصبار:

جل الصبار بيحتوي على خصائص ترميم وتهدئة للبشرة ، تقدري تحطيه على حروق الشمس او الطفح الجلدي بيساعد على شفاء الجلد بشكل اسرع ، والطين بيحتوي على خصائص مضادة للالتهابات بتزيل الاوساخ والبكتيريا وكل شوائب البشرة اللي ممكن تأدي للعدوى.

– في بولة ، اخلطي 2 معلقة كبيرة من الطين مع 2 – 3 معالق كبار من جل الصبار.

– اضربيهم مع بعض في الخلاط لحد ما تتشكل عندك عجينة سميكة.

– حطي الماسك على بشرتك ، سيبيه لمدة 15 دقيقة وبعدها اغسليه بماية فاترة.

ازاي تتخلصي من تقشير حروق الشمس على الجلد؟