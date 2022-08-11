انت الان تتابع خبر قل وداعاً للبواسير و الأمها.. قشور هذه الفاكهة تقضي عليها بشكل مذهل دون الحاجة لتدخلات جراحية والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- الرمان من الفواكه التي تحتوي على العديد من الفوائد المفيدة للجسم، وقشر الرمان لا يقل فائدة عن الرمان ذاته، ولكن ينصح بتجفيف قشر الرمان بدلا من شرائه من عند العطار.

يساعد منقوع قشر الرمان في علاج مشاكل الجهاز الهضمي، ويساهم قشر الرمان في تعزيز صحة القولون والوقاية من البواسير، وذلك عن طريق شرب كوب من منقوع قشر الرمان لمدة ثلاث أيام الأسبوع، بحسب موقع هيلث لاين الطبي.

ويساعد قشر الرمان في تهدئة أعراض التهاب اللوزتين والحلق بفضل خصائصه المضادة للالتهابات، ويساعد في علاج مشاكل الفم والأسنان

.تفتيح البشرة خلط ملعقة كبيرة من قشر الرمان المطحون، وربع كوب من ماء الخيار في وعاء وخلط المكوّنات، ثمّ تطبيق الخليط على البشرة، وتركه لمدة ثلاثين دقيقة على الأقل، وبعدها غسلها بالماء الدافئ.

يمكن أيضاً وضع ملعقتين كبيرتين من كلّ من قشر الرمان المطحون، والعدس الأصفر المجروش، ومسحوق الحلبة، وملعقتين صغيرتين من الملح، وثلاث ملاعق كبيرة من العسل الطبيعي في وعاء وخلط المكوّنات، ثمّ تطبيق الخليط على البشرة وتركه لمدة ثلاثين دقيقة وغسلها بالماء الدافئ.