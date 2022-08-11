انت الان تتابع خبر ما لا تصدقه اذا لم تحصل على النوم الكافي يومياً سوف تتفاجأ بدهون البطن(الكرش) .... إليك الطرق الصحيحة للتخلص منها والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- تعد دهون البطن أكثر من مجرد مصدر قلق وعدم الرضى عن المظهر الخارجي بل إنه ضار للغاية في بعض الأحيان، وقد يعد التخلص من الدهون المحيطة بالخصر أمرًا صعبًا لدى البعض، إلا أن هناك العديد من الخطوات التي يمكن القيام بها لتقليل الدهون الزائدة في منطقة البطن.

نصائح فعالة لإزالة الكرش (دهون البطن)

اتباع حمية غذائية والالتزام بنظام غذائي. احصل على قسط وفير من النوم المريح: حيث يرتبط الحرمان من النوم بمخاطر زيادة الوزن. أضف خل التفاح إلى نظامك الغذائي: فقد أظهرت بعض الدراسات أن خل التفاح يساعد على إنقاص بعض الوزن. الابتعاد عن تناول الكحول: ارتبط تناول الكحول المفرط بزيادة دهون البطن، لذا عليك إما تناوله باعتدال أو الامتناع عنه تمامًا. قليل مستويات التوتر: قد يؤدي الإجهاد إلى زيادة الدهون حول الخصر، يجب تقليل التوتر لما له من أضرار وخيمة على الصحة بشكل عام. تناول حمية غنية بالبروتين: تعتبر الأطعمة الغنية بالبروتين ، مثل الأسماك واللحوم الخالية من الدهون والفاصوليا ، مثالية للتخلص من الوزن. ممارسة التمارين الرياضية: تشير الدراسات إلى أن التمارين الهوائية وتمارين المقاومة (رفع الأثقال)فعالة بشكل خاص في تنحيف محيط الخصر. اشرب الشاي الأخضر: تم ربط شرب الشاي الأخضر بانتظام بفقدان الوزن على الرغم من أنه قد لا يكون فعالًا من تلقاء نفسه ويفضل أن يقترن بالتمارين الرياضية. تغيير نمط الحياة والجمع بين الأساليب المختلفة لإنقاص الوزن: إن فقدان الوزن والحفاظ عليه أمر صعب إلا إذا قمت بتغيير عاداتك الغذائية ونمط حياتك بشكل دائم. تجنب الأطعمة التي تحتوي على الدهون المتحولة: ربطت بعض الدراسات بين تناول الدهون المتحولة وزيادة دهون البطن، لذا يجب الحد من تناول الدهون المتحولة. الصيام المتقطع: وهو نمط الأكل الذي يتناوب فيه بين فترات الأكل والصيام، حيث تشير الدراسات إلى أنه قد يكون من أكثر الطرق فعالية لفقدان الوزن ودهون البطن أيضاً. لا تأكل الكثير من الأطعمة والمشروبات السكرية: الإفراط في تناول السكر هو سبب رئيسي لزيادة الوزن، قلل من تناول الحلوى والأطعمة المصنعة المحتوية على نسب عالية من السكر المضاف. تناول أطعمة البروبيوتيك أو مكملات البروبيوتيك: قد يساعد تناول مكملات البروبيوتيك في تعزيز صحة الجهاز الهضمي، حيث أشارت الدراسات إلى أن بكتيريا الأمعاء المفيدة قد تساعد في تعزيز فقدان الوزن. قلل من الكربوهيدرات (الكربوهيدرات المكررة): يجب تقليل تناول الكربوهيدرات أو استبدال الكربوهيدرات المكررة في نظامك الغذائي بمصادر الكربوهيدرات الصحية كالحبوب الكاملة أو البقوليات أو الخضروات. تناول الأسماك الدهنية كل أسبوع: قد يؤدي تناول الأسماك الدهنية أو تناول مكملات أوميغا 3 إلى تحسين الصحة بشكل عام، حيث تشير بعض الدراسات إلى أنه قد يقلل من دهون البطن لدى الأشخاص المصابين بمرض الكبد الدهني. تناول الكثير من الألياف القابلة للذوبان: تساعد الألياف القابلة للذوبان على إنقاص الوزن عن طريق زيادة الشبع وتقليل امتصاص السعرات الحرارية، لذلك حاول تضمين الكثير من الأطعمة الغنية بالألياف في نظامك الغذائي لفقدان الوزن.

6 مشروبات تساعدك على التخلص من دهون البطن

شاي أخضر. ماء القرفة والعسل. خل التفاح مع الماء الدافئ. عصير أناناس. شاي النعناع. عصير كرفس.

أنواع دهون البطن

هناك نوعان من دهون البطن: الدهون الحشوية والدهون تحت الجلد.

تحيط الدهون الحشوية بالأعضاء ومع أنها غير ضارة إلا أنها يمكن أن تسبب العديد من الاضطرابات مثل أمراض القلب والسكري من النوع 2 والسرطان وتلف الكبد والمشاكل المتعلقة بالمرارة والخرف، وتعد الأنسجة الدهنية الحشوية نسيج "نشط التمثيل الغذائي"، حيث تحتوي على خلايا وأوعية دموية وأعصاب أكثر من الأنسجة الدهنية المتواجدة تحت الجلد - حيث تعد هذه الدهون غير ضارة.

ترتبط زيادة الدهون في البطن بارتفاع مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار، وأيضا انخفاض مستوى الكوليسترول الحميد، وتنتج هذه الدهون من عوامل مختلفة وكذلك نوع النظام الغذائي المتناول.

الوزن الزائد حول الخصر

بغض النظر عن طول القامة أو مؤشر كتلة الجسم ، يجب أن تعمل على إنقاص وزنك في الحالات التالية:

إذا كنت رجلاً بقياس خصر 94 سم (37 بوصة) أو أكثر. إذا كنت امرأة بقياس خصر 80 سم (31.5 بوصة) أو أكثر.

وستزداد فرص خطر الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية الخطيرة بشكل كبير:

إذا كنت رجلاً بقياس الخصر 102 سم (40 بوصة) ، إذا كنت امرأة ذات خصر يزيد ارتفاعه عن 88 سم (34 بوصة).

إذا كان وزن البطن لديك ضمن فئة الخطر الأعلى المذكورة أعلاه، فيجب الاتصال أو مراجعة الطبيب المختص، أو أخصائي التغذية والذي سيساعد بدوره على تطوير خطة فردية لأسلوب حياة أكثر صحة تتضمن العناصر الغذائية المفيدة وأيضاً بعض التمارين الرياضية.