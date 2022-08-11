خلطات تفتيح طبيعية مفضلة للنساء السعوديات بمكونات طبيعية

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عمر شويل - جدة خلطات تفتيح طبيعية مفضلة للنساء السعوديات تفتيح البشرة والحصول على بشرة بيضاء صافية من الأمور التي تشغل عقول النساء في كافة أنحاء العالم خاصة السعوديات، حيث أن الوجه هو أكثر مناطق الجسم التي تحظى على اهتمام المرأة، وذلك للحصول على وجه نقي خالي من التصبغات والبثور والرؤوس السوداء وغيرها من المشكلات الأخرى التي تعاني منها البشرة بصفة عامة، لذا نلاحظ إقبال كبيرة من المرأة السعودية على صالونات التجميل والبحث عن الأفضل بينها للحصول على نتائج جذابة للبشرة من تفتيح ونضارة خاصة مع ظهور العديد من الأجهزة والوصفات التي تقوم بتفتيح البشرة وإعطائها النضارة والحيوية، وتوجد العديد من الوصفات التي تشتهر بها السعوديات للحصول على بشرة ناصعة البياض سنعرض لكم بعضا منها.

خلطات تفتيح طبيعية مفضلة للنساء السعوديات

تطرأ على البشرة مؤثرات عديدة تساهم في تغير لون البشرة مع مرور الوقت، وظهور العديد من التغييرات كالكلف والنمش والاسمرار، وغيرها من المشكلات الأخرى، ولكن هناك بعض الوصفات التي تقوم بها السعوديات يمكنها التغلب على هذه المشكلة، وهي:

وصفة العسل والليمون

اثبت مزيج العسل والليمون قدرته الفائقة في علاج العديد من مشكلات البشرة وإزالة البثور، والتخلص من علامات التجاعيد عن طريق خلط ملعقة من العسل مع قطرات من عصير الليمون، وتوزيعها على البشرة مع التدليك والانتظار لمدة ربع ساعة قبل فرك البشرة وغسلها بالماء بالماء الفاتر.

وصفة النشا وعصير الليمون

قومي بخلط مقادير متساوية من النشا وعصير الليمون والفازلين وماء الورد، بالإضافة إلى زيت الزيتون، ووضعها قبل النوم بساعة على الأقل، وتترك على البشرة لمدة 10 دقائق مع غسل الوجه بالماء البارد.

وصفة السمسم والكركم

يمتاز السمسم باحتوائه على العديد من العناصر الغذائية الهامة للبشرة، والتي تكسبها النضارة والحيوية، فإذا أردت الاستفادة من هذه الفوائد فما عليك سوى خلط ملعقة كبيرة من السمسم المطحون مع أخرى من الكركم واستخدام الماء للعجن حتى نحصل على عجينة ناعمة سهلة الفرد على الوجه، ويتم توزيعها على الوجه وتركها لمدة ربع ساعة وغسل البشرة بالماء البارد، كما يمكن استخدام زيت السمسم لوقاية البشرة من اسمرار البشرة عند التعرض لأشعة الشمس، كما يقلل من ظهور علامات التمدد بالعمر.