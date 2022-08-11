نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرز باللبن بكرمشة المحلات أعملي ألذ طبق رز باللبن بكل أسراره وتكاته بطعم ومذاق لذيذ في المقال التالي

عمر شويل - جدة في فصل الصيف ترغب الكثير من السيدات بتناول المثلجات التي تعمل على ترطيب الجسم، حيث يمكننا تناول تلك المثلجات وبجميع أنواعها ومنها الارز باللبن والمهلبية والكاسترد وام علي وغيرها من المعلبات الاخرى حيث تباع تلك المعلبات في محلات الحلويات الحلويات وفي المحلات التجارية وفي محلات الألبان ويعملون على بيع تلك المثلجات باسعار غالية الثمن لذلك علينا بتجنب شراء تلك المثلجات وعلينا بعملها في المنزل بتكلفة اقل بالإضافة إلى أننا علينا المحافظة على صحتنا عن طريق تناول تلك المثلجات في المنزل بطعم شهي والمحافظة على صحتنا، ويعد الارز باللبن من الذ وأشهى تلك المعلبات لذلك علينا بعملها في المنزل ولا يحتاج الارز باللبن إلى تكلفة عالية لتحضيره، حيث توجد مكونات الارز باللبن في المنزل ولا يحتاج سوا الارز واللبن والنشا والقشطة وبعض منكهات التي تضيف الطعم والرائحة للارز باللبن وتوجد لدينا اقوى وصفة سحرية لعمل الارز باللبن في المنزل تجعلكي تحصلين على طعم لذيذ من الارز باللبن وسوف نقدم إليكي طريقة عمل وصفة الارز باللبن ونقدم إليكي المكونات اللازمة لعمل الأرز باللبن. مكونات عمل وصفة الأرز باللبن نصف كيلو من الأرز.

ثلاث اكواب من الحليب السائل.

ثلاث ملاعق كبيرة من النشا.

عبوة واحدة من القشطة.

ملعقة واحدة كبيرة من الزبدة. طريقة عمل وصفة الأرز باللبن احضري حلة كبيرة وضعي بها كمية من الماء وضعي بها كمية من الماء وضعيها على النار واتركيها حتى تغلي.

عند غليان الماء قومي بوضع نصف كيلو واحد من الارز واتركي تلك الارز على النار حتى ينضج.

عند نضج الارز قومي بتحضير حلة اخرى وضعيها على النار وضيفي بها ثلاث اكواب من الحليب السائل وضيفي الارز المسلوق في اللبن وضيفي عبوة واحدة من القشطة وملعقة واحدة كبيرة من الزبدة وثلاث ملاعق كبيرة من النشا.

بعد وضع تلك المكونات قومي بتقليبهما جيدا حتى تتجانس تماما وأتركي تلك المكونات على النار حتى يصبح ذات قوام كثيف.

بعد الحصول على تلك القوام الكثيف قومي برفع الحلة من على النار واتركيها حتى تبرد ثم قومي بتفريغها في عبوات او أطباق وقومي بإدخالها في الثلاجة واتركيها حتى تبرد في الثلاجة.

بعد ذلك عليكي بإخراجها من الثلاجة وقومي يتناولها بطعم لذيذ وشهي لذلك علينا بتناولها في اي وقت من الاوقات على مدار اليوم لترطيب الجسم وسوف تحصلين على طعم لذيذ أفضل من الطعم المباع في المحلات.

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