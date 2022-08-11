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عمر شويل - جدة مكون سحري لعلاج الشيب والتخلص من الشعر الأبيض في ساعة بدون صبغة، يعد الشعر هو مصدر الجاذبية لدي المرأة لذلك ترغب بالحفاظ عليه من أي مشاكل، ولكن مع التقدم في العمر يبدأ ظهور خصل الشعر البيضاء والرمادية خاصةً عند النساء مما تشكل مصدر إزعاج، ولذلك تلجأ لصبغ الشعر باعتباره الحل النهائي لعلاج الشيب وعلي الرغم من نتائجها السريعة إلا أن لها أضرار كثيرة علي الشعر وفروة الرأس فيما بعد، مما يجعل الوصفات الطبيعية هي أفضل طريقة للتخلص من الشعر الأبيض نهائياً لأنها آمنة علي الشعر وغير مكلفة.

مكون فعال لعلاج الشيب والشعر الأبيض نهائياً وبدون عودة

يعتبر شيب الشعر من الأمور التي تجعل النساء تفقد الثقة في النفس كما يمنحها عمراً أكبر وهو أمر غير مستحب.

ولذلك يجب أولاً التعرف علي أسباب ظهور الشيب ومنها فقدان مادة الميلانين أو الإفراط في صبغ الشعر.

مما تؤدي لجفاف وتساقط الشعر بشكل مفرط ولهذا فإن استخدام مواد طبيعية هو البديل الآمن لعلاج الشيب.

ولهذا سوف أقدم لكم مكون سحري لعلاج الشيب والقضاء علي الشعر الأبيض نهائياً.

وصفة البصل والفازلين لعلاج الشيب والشعر الأبيض

يعتبر البصل من المكونات الرئيسية في التخلص من الشعر الأبيض كما يساهم في صبغ الشعر طبيعياً.

أما الفازلين يقوم بترطيب الشعر وعلاج الشيب المبكر كما يحافظ علي لون الشعر لفترة طويلة.

مكونات الوصفة

عصير بصلة متوسطة.

ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون وزيت الخروع.

ملعقة متوسطة من نشا الذرة.

طريقة تحضير وصفة علاج الشيب والشعر الأبيض

في إناء مناسب ضعي عصير البصل والزيوت وامزجيهم جيداً.

ثم أضيفي الفازلين والنشا بالتدريج واخلطي المكونات مرة أخري.

كيفية الاستخدام