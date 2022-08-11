بدون فرن بدون سلق بدون شوي ... احلي واطعم طريقة عمل الفراخ بالأرز هتعجب عائلتك جدا

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عمر شويل - جدة طريقة عمل الفراخ بالأرز، من منا لا يحب تناول الفراخ، معظمنا يفضل تناوله في معظم وجباتهم، فهي وجبة لذيذة ويمكن تقديمها بأكثر من شكل وطريقة ويحبها خاصة الأطفال، الوجبات التي تحتوي على الفراخ تعتبر من الوجبات الصحية والمفيدة لجسم الإنسان، ولكن كل ربة منزل تحتار في كيفية تقديمها في كل مرة بطريقة جديدة، واليوم سنتعلم معا وصفة جديدة بالفراخ سيحبها أطفالك وستبهرين عائلتك. طريقة عمل الفراخ بالأرز المكونات: دجاجة كاملة أو الأجزاء التي تفضلينها منها.

ورق لورأ.

طماطم مبشورة.

بصلة مبشورة.

ملعقة ملح صغيرة.

نصف ملعقة فلفل أسود.

ملعقة بشر الليمون.

ملح حسب الرغبة.

ربع كوب من عصير الليمون.

رشه حبهان مطحون.

ملعقتين كبار زيت.

ملعقة من السبع بهارات.

ثلاث فصوص ثوم مفروم.

ملعقة بابريكا.

كوبين ماء مغلي.

ثلاث حبات فلفل ألوان.

بصلة.

ربع كوب ماء.

ملعقة نشا. مكونات الأرز: ثلاثة أكواب أرز مغسول جيداً.

أربع أكواب ماء ونصف.

أربع ملاعق زيت.

بصلة مبشورة.

كوب من الخضار المشكل.

ملعقة ملح صغيرة.

نصف ملعقة فلفل أسود.

رشه من القرفة.

نصف ملعقة سبع بهارات.

رشه من الحبهان المطحون.

ملعقة زبدة. طريقة التحضير: في وعاء عميق نقوم بوضع كل من البصلة المبشورة والطماطم وعصير الليمون وملعقة الملح وورق اللورا والحبهان وبشر الليمون والبابريكا والفلفل الأسود ونخلط كل هذا معا.

نقوم بعد ذلك بوضع قطع الفراخ في ألتتبيله السابقة وتغطيتها بها جيدا ثم نغطيها ونتركها على الأقل ساعتين ويفضل أن تترك ليلة كاملة.

بعد ذلك نحضر طاسة وعلى النار نضع بها الزيت واليوم المهروس ثم قطع الدجاج ونقوم بتحميلها من جميع الجوانب.

ثم نضع فوقها الماء المغلي ونقوم بتغطية الطاسة والانتظار ٢٠ دقيقة حتى تستوي.

في طاسة أخرى نضع زيت ثم البصل ونحركه حتى يصبح ذهبي اللون.

نضع معه شرائح الفلفل الألوان والملح ونقلبهم حوالي خمس دقائق.

نقوم بوضع هذا المزيج على الفراخ ونخلطهم معا

نخلط ربع كوب الماء مع ملعقة النشا ونضعهم على الفراخ وننتظر دقيقتين وتقدم.

في حلة على النار بها زيت ثم البصلة المبشورة وجميع البهارات والملح.

نضع الأرز ألبسمتي فوقهم ثم نضع الماء.

نتركه حتى يتشرب الماء ثم نخفض النار.

نضيف الخضراوات ونقلبها وننتظر حتى تنضج.

يقدم الأرز مع الفراخ في النهاية.

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