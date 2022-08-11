نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل صوص الشوكولاتة الاقتصادي اللامع لتزيين الكيك و الحلويات بقوامه المظبوط مثل الجاهز في المقال التالي

عمر شويل - جدة صوص الشوكولاتة من أحلى وألذ الأشياء التي يعشقها ويحبها و يفضلها الجميع الصغير والكبير ويتم استخدامه في وصفات كثيرة جدًا مثل المولتن كيك و كيكة الشوكولاتة وغيرها من الحلويات كما يعد من أكثر الأشياء التي يتم استخدامها في تزيين الحلويات والكيك، تعودنا جميعا على شراءه من الخارج جاهز وهذا لأن من الأشياء الهامة التي لابد من توافرها في جميع المنازل، ولكننا من خلال موقعنا المتميز ثقفني سنقدم لكم أكثر من طريقة يمكنك من خلالها تحضير صوص الشوكولاتة بأقل تكلفة وفي 10 دقائق فقط.

مقادير صوص الشوكولاتة الاقتصادي

سنقدم لكم أكثر من طريقة لتحضير صوص الشوكولاتة، المقادير هي:

كوب حليب.

نصف كوب سكر بودرة.

كوب من الزيت.

نصف كوب كاكاو الخام.

رشة من الفانيليا.

ملعقة طعام عسل نحل.

رشة من الملح.

طريقة تحضير صوص الشوكولاتة الاقتصادي

تأتي بالخلاط الكهربائي ونقوم بوضع كوب من الحليب ونصف كوب من السكر.

نضربهم جيدًا في الخلاط حتى يذوب السكر مع الحليب.

بعد ذلك نضيف نصف كوب من الكاكاو ورشة الملح و الفانيليا و عسل النحل.

ثم نقوم بضرب هذه المكونات جيداً لمدة 3 دقائق على الأقل لكى يذوب الكاكاو مع الحليب.

بعد ذلك نضيف الزيت بالتدريج مع الاستمرار في خلط وضرب المكونات مع بعضهم.

ستلاحظين أن قوام الصوص أصبح ناعم وكريمي، إذا كان القوام خفيف ضيفي القليل من الزيت.

إذا كان القوام ثقيل ضيفي القليل من الحليب.

هكذا أصبح الصوص جاهز لتزيين الكيك والحلويات.

صوص الشوكولاتة اللامع

سنقدم لكم طريقة أخرى لتحضير صوص الشوكولاتة من المنزل، الطريقة هي:

10 ملاعق كبيرة من الكاكاو البودر نوع جيد.

3 ملاعق كبيرة من الحليب.

ربع كوب من الزبدة.

4 ملاعق كبيرة من السكر الناعم.

نصف كوب من الماء.

طريقة تحضير صوص اللامع