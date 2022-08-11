نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر مكافحة التجاعيد كريم بذور الكتان تألقي ببشرة بيضاء ومتوهجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم بذور الكتان، من أقوي أنواع الكريمات الفعالة في القضاء على التجاعيد ومكافحة الشيخوخة فهي يحتوي على خصائص رائعة تعيد للبشرة نضارتها وحيويتها، حيث أنه يزيل التجاعيد ويقضى على المسام الواسعة ويقضى على فرط التصبغ، فهو كريم رائع يعمل أيضاً على ترطيب البشرة فهو يحتوي على الزبادي الذي يعد من أهم المكونات الطبيعية والفعالة في ترطيب الجلد، ويعد هذا الكريم من الكريمات الخالية تماماً من أي مكون كيميائي قد يضر البشرة أو يسبب لها أي نوع من الضرر لأنه طبيعي جداً ومكون من مكونات طبيعية 100%، فهو الحل الأمثل لمحاربة التجاعيد وعلامات التقدم بالعمر، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كريم بذور الكتان الكريم الطبيعي الأمن على البشرة.

مكونات عمل كريم بذور الكتان

يتكون الكريم من مكونات طبيعية ولها خصائص فعالة في تفتيح البشرة وإعادة نضارتها والمكونات هي كالآتي:ـ

3 ملاعق كبيرة من مسحوق بذور الكتان.

كوب من الماء.

نصف حبة من الموز.

2 ملعقة من الزبادي.

لترطيب الوجه

زيت اللوز.

طريقة التحضير

يتم تحضير كريم بذور الكتان بطريقة سهلة وبسيطة هي كما يلي:ـ

في وعاء قبل للطهي نضيف مسحوق بذور الكتان ثم نضيف كوب من الماء، ثم نضع الخليط على نار هادئة ويترك حتي يغلي ويصبح ثقيل كالجل مع التقليب المستمر. نرفع الخليط من على النار ويترك حتي يبرد، تماماً، ثم نضع في طبق آخر نصف حبة من الموز وتهرس جيداً حتي تصبح ناعم جداً. ثم نضيف إليها ملعقتين من خليط بذور الكتان السابق ونمزج المكونات معاً بشكل جيد. بعد ذلك نضيف إلي الخليط ملعقتين من الزبادي، ونستمر في التقليب حتي تتجانس جميع المكونات. يسكب الخليط في عبوة ثم نحكم غلقها ويحفظ داخل الثلاجة.

طريقة استخدام الكريم