نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هتكوني قمر 14… كريم البانثينول بياض طبيعي للجسم والبشرة في 3 ليالي هتلاحظي الفرق بنفسك في المقال التالي

عمر شويل - جدة يدخل كريم بانثينول في تصنيع العديد من أنواع المراهم والكريمات الخاصة بترطيب البشرة، وكذلك في تصنيع بعض مستحضرات التجميل؛ حيث يتميز بانثينول بخواصه التي تحمي الجلد من الالتهاب والتهيج، وتعمل على تنعيمه وتحميه من الجفاف والتشقق، ومن الجدير بالذكر أن بانثينول يدخل أيضًا في صناعة أحمر الشفاه، والمراهم التي تعالج لدغ الحشرات والطفح الجلدي، وسوف نتعرف في هذا المقال على فوائد البانثينول في تبييض البشرة وتفتيح لون الجلد.

كيفية استعمال كريم بانثينول للبشرة

يمكن استخدام كريم بانثينول ضمن روتين العناية اليومي بالبشرة؛ حيث يعمل على ترطيبها ووقايته من التشقق والجفاف، كما أنه يساعد على تفتيح وتوحيد لون البشرة، وعلاج الحكة والتهيج، ويتم استعماله بالطريقة التالية:

قومي أولًا بتنظيف البشرة نوع غسول يلائم نوع بشرتك.

ثم قومي بتجفيف البشرة برفق.

بعد ذلك يمكنك توزيع طبقة رقيقة من كريم بانثينول على البشرة مع توزيعها بشكل متساوي بواسطة الأنامل وبحركة دائرية حتى يتشربه الجلد تمامًا.

يتم استخدام الكريم بصفة يومية لتحقيق نتائج جيدة.

كما يمكن تطبيقه على أي مكان بالجسم لإزالة التصبغ والبقع وتفتيح الجلد.

ومن الجدير بالذكر أن كريم بانثينول لا يترك على البشرة الأثر الدهني الذي تتركه اغلب الكريمات والذي يعتبر مزعجًا.

كما أن بانثينول كريم مناسب لكافة أنواع البشرة بما فيها الحساسة والدهنية وبشرة الأطفال.

فوائد كريم البانثينول للبشرة

يُعد بانثينول من أشهر كريمات البشرة فضلًا عن كونه متعدد الاستخدامات الجلد والبشرة، كما أنه يحقق لهما العديد من الفوائد والتي من أشهرها الآتي:

يهدى كريم بانثينول من تهيج والتهاب الجلد، ويعالج الحكة والتحسس في بعض الحالات.

يعتبر بانثينول من أفضل المرطبات التي يمكن استخدامها على الجلد، ويعالج جفاف البشرة والتشققات، ويساعد البشرة على الاحتفاظ بالرطوبة لوقت أطول.

يساعد على سرعة ترميم الجلد والتئام الجروح.

يعالج حروق الجلد الناجمة عن التعرض المباشر لأشعة الشمس، وخاصةً في فصل الصيف، أو الناتجة عن التعرض لحرارة أجهزة تصفيف الشعر، كما يعمل على تهدئة الجلد.

يُعد كريم بانثينول مناسبًا لترطيب البشرة الدهنية؛ لكونه لا يسبب ملمسًا دهنيًا لزجًا على الجلد.

يعمل بانثينول على تبييض الجلد وإزالة الكلف والبقع وتوحيد لون البشرة وعلاج حب الشباب.

ماسك كريم بانثينول لتفتيح الوجه