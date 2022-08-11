نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعملي الكمونية السودانية على أصولها بكل تكاتها وأسرارها وبطعم لذيذ جداً في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد الكمونية السودانية من اسهل الوصفات التى تطو مع كرشة الخروف وقطع اللحم والتوابل التى تكسبها الطعم والمذاق المختلف، حيث تتميز بالطعم الدسم الذى لا يقاوم، حيث أن معظم السيدات لا يعرفون طريقة طهى الكمونية السودانية، لذلك سوف نقدم لكى عزيزتى فى هذا المقال طريقة عمل الكمونية السودانية بطريقة تسهل عليكى طهيها فى البيت.

طريقة عمل الكمونية السودانية

المقادير

نصف كيلو كرشة مقطعة.

ربع كيلو لحم مقطع مربعات.

ربع كيلو لية الخروف.

2 بصلة مفرومة.

3 فصوص ثوم مهروس.

2 معلقة كبيرة صلصة طماطم.

طماطم مقطعة.

ملح.

فلفل أسود.

معلقة كبيرة من الكمون.

جيهان.

معلقة صغيرة كزبرة ناشفة.

معلقة صغيرة بابريكا.

2 فلفل اخضر حار.

طريفة تحضير وصفة الكمونية السودانية

ننظف الكرشة جيداً قبل الوصفة بالماء والخل وننقعها بها لمدة نصف ساعة قبل الاستخدام.

نقطع الكرشة الى قطع صغيرة، ثم نقطع اللحم قطع صغيرة أيضاً بعد غسلها.

نحضر إناء ونضع به الدهن والبصل والطماطم والثوم والفلفل الأسود والملح ونقلب جيدا، ثم نضع قطع الكرشة واللحم ونقوم بتشويحهم على نار هادئة، ثم نضيف معجون الطماطم والبابريكا ونتركها تنضج.

نضع الكمونية فى بايركس ونضع الفلفل الاخضر الحار فوقها ونتركها فى الفرن لمدة ربع ساعة حتى يحمر الوجه وتقدم ساخنة.

هذه الوصفة من الوصفات السهله فى تقديم الكمونية السودانية حيث تمتاز بطعمها المميز والرائحة الخاصة بها، كما أننا يمكن أن عندها فى وجبة الغداء لتضيف للاكل الطابع الخاص والمميز.

طريقة طهى الكمونية بدون فرن

المقادير

ربع كيلو لحمة مقطعة.

ربع كيلو كرشة مقطعة.

معلقة سمن بلدى كبيرة.

بصله مفرومه.

عصير طماطم.

فلفل أخضر حار حسب الرغبة.

فلفل أسود.

ملح.

كمون.

كزبرة ناشفة.

طريقة طهى الكمونية السوداني

نضع البصل المبشور داخل الإناء مع معلقة السمن ونقوم بتشويح البصل الى ان يذبل، ثم نضيف قطع الكرشة واللحم إليها ونقلب.

نضيف عصير الطماطم إلى الكمونية ونضيف التوابل والفلفل الأسود والملح ونتركها على النار الى أن تنضج ونضع الفلفل الحار حسب الرغبة وتقدم بالهناء والشفاء.

هذه الوصفة سريعة التحضير ويمكن إعدادها فى اى وقت من الأوقات لسهولة تحضيرها.