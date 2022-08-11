نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتتبيلة الخل والثوم اعملي مخلل الباذنجان زي المطاعم بتتبيله خطيرة وطعم يفتح النفس على الآكل في المقال التالي

عمر شويل - جدة المخلل من أنواع المقبلات التى تعمل على فتح الشهية وتضيف للاكل الطعم والمذاق الخاص به، وتتنوع أشكال المخللات حسب رغبة كل فرد فى تناولها، يعتبر الباذنجان المخلل من الوصفات السهله والتى يحبونها جميع أفراد الأسرة ويرغبون دائماً فى تناولها مع الإفطار أو الغداء، وسوف نقدم لكى سيدتى طريقة عمل وصفة الباذنجان المخلل بطريقة سهلة وبسيطة.

وصفة الباذنجان المخلل بالخل والثوم

المكونات

نصف كيلو باذنجان عروس صغير.

نصف كوب خل.

عشر فصوص ثوم.

ملح.

ماء.

برطمان نظيف.

تحضير وصفة الباذنجان بالخل والثوم

نحضر برطمان ونضع بداخله ماء مخلوط بالخل ونضع قليل من الملح وننقع به فصوص الثوم.

نقوم بتنظيف الباذنجان جيدا، ثم نقوم بعمل ثقب صغير فى الباذنجان حتى يدخل الخل والثوم والملح بداخلها.

نقوم بتحليل برطمان الباذنجان لمدة أسبوع.

هذه الوصفة سهله وبسيطة ولا تستغرق وقت طويل فى الإعداد ولا تحتاجين استخدام البوتجاز فى هذه الوصفة كل ماعليكى تخليل الباذنجان فى برطمان مغلق ومحكم.

وصفة الباذنجان المخلل بالثوم

المكونات

باذنجان حجم متوسط.

فلفل احمر حار.

فلفل اخضر.

ملح.

ثوم مهروس.

كمون.

طريقة تخليل الباذنجان المخلل بسرعة

نقوم بغسل الباذنجان جيدا، ثم نحضر إناء به ماء ونضع بداخله الباذنجان ونرفعه على النار.

نقوم بسلق الباذنجان نصف تسوية، ثم نقوم برفع الباذنجان من على النار ونتركه يهدأ.

نحضر الكبة الكهربائية ونضع بداخلها الفلفل الاحمر والأخضر والكمون والملح وفصوص الثوم ومعلقة صغيرة من الخل ونقوم بخلطها جيداً.

نقوم بفتح الباذنجان من المنتصف، ثم نقوم بحشوة بالخلطة التى قومنا بعملها.

ونرص باقى كميه الباذنجان بنفس الطريقة فى علبة بلاستيك محكمه الغلق.

يترك فى الثلاجة لحين الاستخدام.

هذه الوصفة سريعة جداً للحصول على باذنجان مخلل بالثوم والخل، حيث أنه يمكن تقديمه فوراً، فهو مناسب العزومات المفاجئه أو مع الإفطار السريع، ويعد الباذنجان المخلل من المقبلات المحببة لدى الكبار والصغار، لما له من طعم لذيذ ومذاق مختلف ومميز، ويعد الباذنجان من أنواع الخضار التي يتميز باحتوائه على الحديد الذى يضيف الجسم الحيوية والنشاط.