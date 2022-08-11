نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كرات التمر بالسمسم بدون سكر وبدون فرن حلوى سهلة وسريعة في المقال التالي
عمر شويل - جدة كرات التمر بالسمسم ، هي من الحلويات السهلة والريعة التي لا تحتاج إلي الكثير من المكونات وتتميز بسهولة في طريقة تحضيرها وتشكيلها، تعتبر من الحلويات التي لا تحتوي على السكر الأبيض، كما أنه لا تحتاج إلي الفرن في تسويتها لذلك تندرج تحت الحلويات السريعة التي لا تحتاج منا أي جهد أو تعب، تعتبر من الحلويات المناسبة جداً للضيوف أو في الحفلات، تعتبر حلويات ذات شكل رائع وجميل وتعتبر من الحلويات الاقتصادية التي تغنينا عن شراء الحلويات غالية الثمن، تعد من الحلويات التي يمكن تقديمها للأطفال فهي تمد الجسم بالطاقة والحيوية، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل حلوى كرات التمر بالسمسم بخطوات سهلة وسريعة.
مكونات عمل كرات التمر بالسمسم
يتم تحضير كرات التمر بالسمسم من خلال مكونات سهلة وبسيطة هي كما يلي:ـ
- نصف كيلو من معجون التمر.
- ملعقة كبيرة من الزبدة.
- ربع ملعقة صغيرة من القرفة.
- ربع ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.
للتغطية
- كوب من السمسم المحمص.
- كوب من الماء.
- ٤ ملاعق كبيرة من العسل الأسود.
طريقة التحضير
يتم تحضير كرات التمر بالسمسم من خلال طريقة بسيطة تتم من خلال الخطوات الآتية وهي كالتالي:ـ
- أولاً نحضر وعاء عميق ونضع به معجون التمر وربع ملعقة القرفة والحبهان المطحون ونخلط المكونات مع بعضها البعض جيدًا.
- ثم نقوم بإذابة الزبدة في وعاء على نار متوسطة ثم نضيف خليط التمر والحبهان فوق الزبدة المذابة وتخلط المكونات معًا حتى تتجانس.
- ثم يرفع الوعاء عن النار ويترك جانبًا حتى يبرد تمامًا، بعد ما يبرد الخليط يتم العجن بواسطة اليد ونعجن جيدًا حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة ومتماسكة يسهل تشكيلها.
طريقة التشكيل
- قبل تشكيل الكرات نحضر صينية كبيرة وواسعة، ثم بعد ذلك نقوم بتجهيز خليط التغطية للكرات نحضر طبق عميق ونخلط فيه كوب الماء مع أربع ملاعق كبيرة عسل أسود، ثم نحضر طبق آخر ونضع فيه كوب السمسم المحمص.
- ثم نقوم بتشكيل عجينة التمر إلي كرات متوسطة الحجم ويفضل أن تكون بنفس الحجم.
- نضع الكرات في خليط الماء والعسل ثم نخرجها وتوضع في السمسم المحمص حتى يغطيها تمامًا من جميع الجهات.
- ثم ترص الكرات في الصينية ونقوم بإدخالها في الثلاجة ونتركها لمدة ساعة حتى تتماسك.
- ثم نخرجها من الثلاجة ونضعها في طبق التقديم وتقدم باردة بجانب أي نوع من المشروبات بألف هنا وشفاء.
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