نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استخدمي كريم ميبو والنشا لتحصلي علي بشرة بيضاء وخالية من التجاعيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر كريم ميبو والنشا ، من أفضل أنواع الكريمات التي تساعد علي تفتيح البشرة بشكل ملحوظ، وهي خلطة طبيعية 100% تساعد علي إزالة خلايا الجلد الميت، وهي خلطة سحرية ولكل يلقبها بالمعجزة الربانية، لأنه يعمل علي تفتيح المناطق الداكنة والسوداء، بجانب تفتيح البشرة في مدة قصيرة جداً من بعد استخدامه، تعطي هذه الوصفة الرائعة للوجه نضارة وحيوية غير عادية وتجعلها أكثر إشراقاً، وتحتوي هذه الوصفة علي العديد من الفيتامينات والمعادن التي تحتاجها البشرة وتساهم في معالجة التجاعيد وأثار حب الشباب، تعيد هذه الوصفة للبشرة حيويتها ونضارتها وتجعلها أكثر إشراقاً للحصول علي بشرة ناعمة وصحية، وهو معروف بأنه من الكريمات التي تزيل الحروق وتساعد علي توحيد لون البشرة وكافة مناطق الجسم والحصول علي بشرة مشرقة خالية من العيوب، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل كريم ميبو والنشا لتفتيح البشرة.

مكونات عمل كريم ميبو والنشا

من هنا سوف نتعرف علي مكونات هذه الوصفة الجبارة لتفتيح وهي كالتالي:-

معلقة كبيرة من ماء الورد.

3 ملاعق من كريم ميبو.

نصف معلقة كبيرة من عصير اليمون.

2 معلقة كبيرة من النشا.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم من خلال هذه المقالة خطوات تحضير كريم ميبو والنشا لتفتيح البشرة خلال وقت قصير وهي كما يلي:-

قومي بخلط النشا مع ماء الورد جيداً حتي الذوبان، ثم ضيفي كريم ميبو إلي الخليط السابق واخلطيهم معاً جيداً. ثم قومي بإضافة عصير الليمون مع الاستمرار في التقليب، حتي تحصلي علي خليط ناعم يصبح مثل الكريم السائل.

طريقة الاستخدام

هيا بنا نقدم لكم خطوات تطبيق الوصفة وهي كالاتي:-

قومي بتوزيع الخليط علي البشرة كلها واتركيه من 15 دقيقة إلي 25 دقيقة حتي يجف.

ثم قومي بغسل بشرتك بالماء الفاتر، ثم مرري علي بشرتك مكعب من الثلج لغلق مسام البشرة.

بعد ذلك جففي البشرة جيداً بواسطة منشفه نظيفة وينصح بترطيب البشرة بنوع كريم جيد.

فوائد النشا للبشرة

هيا بنا نعرض لكم بعض فوائدها للبشرة وهي كما يلي:-

تعمل علي امتصاص الزيوت الزائدة من البشرة الدهنية. يعمل علي تنظيف سطح الجلد من الأوساخ والشوائب لتصبح مشرقة. يحافظ علي رطوبة الجلد ومنع جفافها لاحتوائه علي البوتاسيوم. يحتوي علي نسبة عالية من البروتين الذي يساعد علي تحفيز إنتاج الكولاجين. تحتوي علي فيتامين ج الذي يعد من مضادات الأكسدة. غني بفيتامين ب1 الذي يعمل علي ترطيب البشرة ويعزز من صحتها. تستخدم لتهدئة الجلد عند تعرضه للحساسية. يساعد علي تخفيف لدغات ولسعات الحشرات. مفيد في إزالة البقع الداكنة عن الجلد. كما أنها تجعل الوجه ناعم ومشرقاً. تحتوي علي العديد من المعادن مثل الكالسيوم والحديد، الذين يساعدان علي تفتيح البشرة وتجديد خلاياها. الحفاظ علي بشرة صحية من خلال التحفيز علي تجديد الخلايا.

كريم الجليسوليد والنشا للبشرة صافية وبيضاء

من هنا سوف نتعرف علي خطوات عمل هذه الوصفة لبشرة نقية وبيضاء وهي كالاتي:-

نقوم بخلط معلقة كبيرة من الجليسوليد، مع معلقة كبيرة من الفازلين الطبي جيداُ.

ثم نضيف معلقة كبيرة من زيت الزيتون، مع معلقة كبيرة من ماء الورد مع الخلط الجيد.

بعد ذلك نضع معلقة من النشا، و3 ملاعق من الليمون، ونخلط حتي تتجانس المكونات تماماً.

قومي بتنظيف بشرتك جيداً، ثم ضعي من الخليط علي بشرتك، واتركي لمدة 60 دقيقة حتي يجف تماماً.

بعد ذلك اغسلي بشرتك جيداً، بالماء البارد وجففيها جيداً.

طريقة عمل ماسك النشا والزبادي

سوف نقدم لكم طريقة عمل ماسك النشا والزبادي لتفتيح وترطيب البشرة وهي كما يلي:-

نقوم أولاً بإحضار طبق، ونضع فيه معلقة من النشا ومعلقة من الزبادي، ونقلب حتي نحصل علي قوام كريمي. نأخذ من هذا الخليط، ونضع علي البشرة، ونتركه لمدة نصف ساعة، حتي ينشف تماماً علي البشرة. بعد ذلك نقوم بفرك هذا الخليط بحركة دائرية، وتغسل البشرة بعد ذلك بماء فاتر ترطيب بزيت زيتون.

طريقة عمل كريم البرتقال لتفتيح البشرة

تعرفي علي خطوات تحضير هذه الكريم السحري في التبيض وهي كما يلي:-