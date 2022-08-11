نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخلطة القنبلة خلطة الفازلين والنشا لتبييض وتفتيح البشرة من اول مره ستذهلين من النتيجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نجد أن هناك العديد من العناصر الطبيعية التي تحتوي على الكثير من الفيتامينات التي تعطي للبشرة التغذية المطلوبة لها ومن هذه العناصر هي النشا فهي مكون طبيعي نستخدمه لتبييض البشرة حيث تجعل البشرة اكثر نضارة وصافية ونقية، كما ايضا نجد ان الفازلين هو أحد المكونات الطبيعية والطبية التي يستخدم في العديد من مستحضرات التجميل التي تعمل على تغذية البشرة وترطيبها بطريقة فعاله وطبيعيه.

ترغب كل سيدة في تبييض البشرة بشكل طبيعي وسحري فنلاحظ ظهور بعض المشكلات في البشرة وتعرضها للاحمرار أو توجد بها بعض الخطوط البيضاء كما نلاحظ بها عدم توحد اللون، فكل هذه المشكلات تزعج كل سيدة فتقوم بااتباع بعض الخطوات البسيطة من خلال استخدام بعض المكونات الطبيعية مثل مكون الفازلين والنشا لتبييض البشرة.

خلطة النشا والفازلين لتبييض البشرة

خلطة الفازلين للتبييض البشرة

نقوم بتدليك البشرة كاملة باستخدام الفازلين قبل النوم وغسل البشرة صباح اليوم التالي.

يمكن استخدام تلك الطريقة لمدة شهر كل يوم مرة واحدة بشكل متتالي حتى نعمل على نقاء البشرة.

خلطة الفازلين والنشاء مع ماء الورد

المقادير:

ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

استخدام برطمان زجاجي صغير.

طريقة الاستخدام:

نحضر بولة صغيرة ونضع بها ملعقة كبيرة من الفازلين ثم نضعها في المايكرويف حتى نعمل إذابتها ثم نضيف اليها ملعقة كبيرة من نشا الذرة ونخلطهم جيدا مع بعض ثم نضع عليهم ملعقة صغيرة من ماء الورد ونقلبهم مع بعض جيدا حتي نحصل علي قوام متماسك وناعم. نأتي ببرطمان زجاجي صغير ثم نضع به كمية الخلطة ونضعها في الثلاجة لمدة ربع ساعة حتى تكون متماسكة. نضع الخليط على البشرة مع توزيعها بشكل جيد ثم نتركها لمدة ربع ساعة على البشرة. تغسل البشرة جيدا باستخدام الماء البارد حتى نتخلص من وجود الخلطة بها ويمكن استخدام ماء الورد علي البشرة حتي تعمل على نضارتها.

خلطة الفازلين والنشاء مع العسل

المقادير

ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

طريقة الاستخدام: