نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “من السنة للسنة” طريقة مختلفة لتخزين عصير الليمون المركز دون ان يمرر أو يغير طعمه في المقال التالي

عمر شويل - جدة الليمون من الحمضيات التي نستعملها في كثير من الاطعمة لإضافة نكهه لذيذة لها فيمكننا حفظ الليمون معصور بدلا من ان يتلف إذا قمنا بشراء كمية كبيرة منه في هذا المقال سنعرض لكي طرق لحفظ الليمون المعصور دون ان يتغير مذاقه. الطريقة الاولى لحفظ الليمون المعصور: نحضر برطمانات زجاجية ونتأكد انها محكمة الغلق وايضا يجب ان يكون الزجاج يتحمل الحرارة.

نقوم بمليء البرطمان بالليمون المعصور ولكن لا نملئه لأخرة ثم نتأكد من غلق البرطمان جيدا.

ثم نضع البرطمانات في وعاء عميق ونغطيها بالماء بحوالي 5 سم ونغلق الوعاء جيدا.

نضع الوعاء على النار حتى تغلى الماء او لمدة خمس دقائق.

نخرج البرطمانات من الماء ونتركها الى ان تبرد وبذلك قمنا بحفظ الليمون المعصور. الطريقة الثانية لحفظ الليمون المعصور: نحضر وعاء ونعصر فيه الكمية المراد حفظها ونضيف اليه القليل من الملح ثم نضعه على نار متوسطة.

ونتركه حتى يغلى وبعد ان يبدأ العصير في الغليان نتركه لمدة عشر دقائق على النار ثم نغلق النار ونتركه حتى يبرد.

ونقوم بصبه في برطمانات زجاجية محكمة الغلق ونضعه في الثلاجة لحين استخدامه.

يستخدم هذا العصير في الوجبات المالحة او السلطات يمكن اخذ الكمية التي نريدها ونغلق البرطمان جيدا مره اخرى ونضعه فى الثلاجة. الطريقة الثالثة لحفظ الليمون المعصور: نقوم بعصر كمية من الليمون ونزيل جميع البذور منه ونسكب هذا العصير في قالب مكعبات الثلج حتى يمتلئ القالب بالكامل.

ندخل قالب مكعبات الثلج الى الفريزر ويمكن تجميده لفتره طويلة من الوقت دون ان يفسد.

وكلما احتاجت الى عصير ليمون يمكن اخذ عدة مكعبات او حسب الحاجة.

ويمكن ان نزيل مكعبات العصير ونضعها في كيس سحاب وندخلها الفريزر حتى لا يأخذ القالب مكان في الفريزر. الطريقة الرابعة لحفظ الليمون المعصور: نحضر وعاء ونقوم بعصر الكمية التي نريدها ونضع الوعاء على النار ونضيف لكل كأس عصير ليمون كاس من السكر.

نحركه جيدا على نار متوسطه حتى يصل الى الغليان ونتركه يغلى لمدة خمسة عشر دقيقة ثم نسكبه في زجاجات محكمة الغلق.

ونتركها حتى تبرد ونضعها في الثلاجة، يمكن استخدامه لصنع عصائر مختلفة بان نأخذ ملعقة منه ونضيفه الى العصائر او عمل عصير منه بان نحضر ماء ونضع به ملعقتان من عصير الليمون ونحصل على عصير ليمون مذاقه لذيذ.

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