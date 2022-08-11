العلاقة بين العسل ونضارة البشرة فوائد مثالية و وصفات منزلية بسيطة

انت الان تتابع خبر العلاقة بين العسل ونضارة البشرة فوائد مثالية و وصفات منزلية بسيطةوالان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح-

فوائد العسل للوجه والبشرة

يمتلك العسل فوائده مختلفة للوجه والبشرة نظرا لخصائصه الفريدة، بإمكانك التعرف فيما يلي على أبرز فوائد العسل للوجه والبشرة: تفتيح البشرة

يتميز العسل بخصائص رائعة مضادة للبكتيريا، يمتلك العسل مفعول عجيب في إزالة التصبغات والبثور عن طريق محاربة البكتيريا وتفتيح المسام، للحصول على فائدة العسل في تفتيح البشرة بإمكانك خلطه مع عصير الطمام وتدليك الوجه بالخليط جيدا

ترطيب البشرة

يحتوي العسل على مجموعة من الإنزيمات التي تساعد على الترطيب العميق للبشرة، كل ما عليك القيام به هو تطبيق ملعقة واحدة من العسل على بشرة نظيفة وتركها لمدة 15 إلى 20 دقيقة لترطيب العميق للبشرة.

ينظف المسام

يتميز العسل بخصائصه المطهرة، نظرا لمحتواه الغني بمضادات الأكسدة والمواد المضادة للجراثيم، يمكن لتطبيق العسل على سطح البشرة أن يساعد على تنظيف المسام وإزالة الرؤوس السوداء من الوجه، للاستفادة من خصائص العسل المطهرة بإمكانك خلط العسل مع 2 ملعقة من زيت جوز الهند أو الجوجابا وتطبيق الخليط على بشرة نظيفة، احرص على عدم تطبيق الخليط بالقرب من العين.

تقشير الوجه

يساعد خلط العسل مع أحد المواد المقشرة كصودا الخبز مثلا على تقشير البشرة وتخليصها من خلايا الجلد الميتة، وعليه سيبدو وجهك أكثر إشراقا، لتعزيز الفائدة قم بفرك الخليط على الوجه بحركات دائرية.

التخفيف من الندوب

يساعد العسل على الترطيب العميق للبشرة ويقلل من أي التهاب في طبقات الجلد ويسرع من عملية شفاء الأنسجة، وذلك يعود لمحتواه الغني بمضادات الأكسدة التي تساعد على إصلاح خلايا وأنسجة الجلد التالفة، كل ما عليك القيام به للاستفادة من خصائص العسل في التخلص من الندوب هو خلطه مع زيت الزيتون أو زيت جوز الهند وتطبيق الخليط على الوجه.

علاج حروق الشمس

عرف العسل منذ القدم بقدرته على علاج حروق الشمس، يمكن للتطبيق الموضعي للعسل أن يقلل من الالتهابات على سطح الجلد ويساهم في تغذية الخلايا والأنسجة وعليه تسريع عملية الشفاء. للحصول على الفائدة المرجوة من العسل لعلاج حروق الشمس بإمكانك خلطه مع جل الصبار وتدليك البشرة بلطف بهذا الخليط.

محاربة حب الشباب

يتميز العسل بخصائصه المضادة للبكتيريا والالتهابات، يمكن لتطبيق خلطة العسل على الوجه أن تساعد في التخلص من الزيوت الزائدة على سطح الجلد وإزالة الانسداد في المسام المسبب لحب الشباب.

محاربة التجاعيد

نظرا لمحتوى العسل الغني بمضادات الأكسدة يمكن لتطبيقه موضعيا على الوجه أن يساعد في التخلص من التجاعيد والخطوط الدقيقة وزيادة مرونة البشرة وعليه تبدو البشرة أكثر شبابا وحيوية.

خلطات طبيعية للوجه والبشرة بالعسل

فيما يلي بعض الخلطات الطبيبعة للوجه بالعسل التي يمكنك استخدامها لعلاج كافة مشاكل البشرة.

خلطة العسل الطبيعي لتطهير الوجه

صممت هذه الخلطة للأشخاص الذين يعانون من جفاف الجلد أو حب الشباب، تساعد هذه الخلطة الطبيعية على تطهير الوجه، كل ما تحتاج إليه لتحضيرها ما يلي:

1 ملعقة طعام عسل طبيعي

ماء دافئ

طريقة الاستعمال

رش وجهك بالماء الدافئ.

ضع العسل على الوجه كأي غسول أخر.

دلك بشرتك بالعسل لبضع دقائق.

اترك العسل على الوجه مدة 2 إلى 3 دقائق.

عند الانتهاء اشطف وجهك بالماء الفاتر ولا تنسى تجفيفه جيدا.

بإمكانك استخدام العسل كمنظف 2-3 مرات في الأسبوع.

غسول العسل الطبيعي للوجه

تساعد هذه الخلطة على تنظيف البشرة وتخليصها من أي شوائب عالقة، كل ما تحتاج إليه لتحضير هذه الخلطة ما يلي:

1 ملعقة طعام عسل نحل

1 ملعقة صغيرة حليب أو ماء ورد

1 ملعقة صغيرة مسحوق خشب الصندل

رشة كركم

طريقة التحضير

اخلط المكونات السابقة مع بعضها البعض.

استخدم الخليط كغسول للبشرة.

بإمكانك استخدام الغسول لتنظيف الوجه مرتين أسبوعيا.

مقشر العسل الطبيعي للوجه

يساعد مقشر العسل على إزالة خلايا الجلد الميتة والأوساخ والشوائب المتراكمة على سطح البشرة، كل ما تحتاج إليه لتحضير هذا المقشر ما يلي:

2 ملاعق كبيرة عسل

1/2 ملعقة صغيرة ملح أو سكر

طريقة التحضير

امزج المكونات السابقة مع بعضها البعض جيدا إلى حين الحصول على خليط متجانس.

بحركات دائرية قم بتدليك الوجه لمدة 2 إلى 3 دقائق.

عند الانتهاء اشطف وجهك بالماء.

بإمكانك استخدام هذا المقشر للبشرة مرتين أسبوعيا.

خلطة العسل الطبيعي لحب الشباب

تساعد هذه الخلطة على تجفيف

خلطة العسل الطبيعي للبشرة الدهنية

يساعد هذا الخليط على تقشير البشرة وتخليصها من حب الشباب، ناهيك قدرة الحليب على ترطيب البشرة والتقليل من تهيجها، كل ما تحتاج إليه لتحضير هذه الخلطة ما يلي:

1 ملعقة كبيرة عسل

1 ملعقة كبيرة حليب

1 ملعقة كبيرة خيار مبشور

طريقة التحضير

احرص على تبريد الحليب في الثلاجة قبل إضافته إلى العسل والخيار المبشور.

اخلط المكونات السابقة مع بعضها البعض جيدا.

ضع القناع على الوجه مدة 10 دقائق.

عند الانتهاء اشطف وجهك بالماء.

بإمكانك استخدام الخلطة مرتين أسبوعيا.

خلطة العسل الطبيعية والجليسرين لتهيج الوجه