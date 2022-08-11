بسبوسة الحلواني في ثواني بالطعم الاصلي بطريقة سهلة وبسيطة

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عمر شويل - جدة بسبوسة الحلواني تعتبر في الوقت الحالي من أكثر الحلويات التي ترغب العديد من سيدات البيوت في معرفة طريقة سهلة وبسيطة من أجل تحضيرها بكل سهولة، كما تعتبر الحلويات الشرقية من أشهر الحلويات لدي عدد كبير للغاية من الأشخاص قد يصل هذا العداد إلي ملايين الأشخاص حيث ترغب العديد من ربات البيوت من معرفة طريقة صنع هذه الحلويات في المنزل التي تعتبر من الأمور المهمة بالنسبة لهم ويرجع السبب الرئيسي وراء ذلك هي عدم رغباتهم في شرائها من الخارج ومن الحلويات الشرقية المفضلة لدي الكثير هي البسبوسة لذلك اليوم سوف نقدم لكم كافة المعلومات حول طريقة تحضيرها بكل سهولة.

مكونات بسبوسة الحلواني

يمكنكم تحضير هذه الوصفة بكل سهولة من خلال مجموعة من المقادير الآتية :

كيس دقيق سميد.

كوب زبادي.

3 ملاعق زبدة.

ملعقة بيكنج بودر.

2 ملعقة حليب.

سكر.

ماء.

طريقة تحضير الوصفة

يمكنكم تحضير الوصفة بكل سهولة من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة للغاية :