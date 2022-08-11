بسبوسة الحلواني في ثواني بالطعم الاصلي بطريقة سهلة وبسيطة

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عمر شويل - جدة بسبوسة الحلواني تعتبر في الوقت الحالي من أكثر الحلويات التي ترغب العديد من سيدات البيوت في معرفة طريقة سهلة وبسيطة من أجل تحضيرها بكل سهولة، كما تعتبر الحلويات الشرقية من أشهر الحلويات لدي عدد كبير للغاية من الأشخاص قد يصل هذا العداد إلي ملايين الأشخاص حيث ترغب العديد من ربات البيوت من معرفة طريقة صنع هذه الحلويات في المنزل التي تعتبر من الأمور المهمة بالنسبة لهم ويرجع السبب الرئيسي وراء ذلك هي عدم رغباتهم في شرائها من الخارج ومن الحلويات الشرقية المفضلة لدي الكثير هي البسبوسة لذلك اليوم سوف نقدم لكم كافة المعلومات حول طريقة تحضيرها بكل سهولة.
مكونات بسبوسة الحلواني
يمكنكم تحضير هذه الوصفة بكل سهولة من خلال مجموعة من المقادير الآتية :
- كيس دقيق سميد.
- كوب زبادي.
- 3 ملاعق زبدة.
- ملعقة بيكنج بودر.
- 2 ملعقة حليب.
- سكر.
- ماء.
طريقة تحضير الوصفة
يمكنكم تحضير الوصفة بكل سهولة من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة للغاية :
- في البداية يجب عليكم وضع السكر والماء على النار ثم نقوم بصنع الشربات التي يتم وضعها على البسبوسة.
- ثم يجب عليكم تحضير وعاء ونضع فيه كيس دقيق السميد.
- ثم نقوم بعد ذلك بوضع الزبدة على الدقيق.
- نقوم بتقليب المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد.
- ثم نقوم بإضافة الحليب والزبادي إلي الخليط ونستمر في التقليب
- ثم نقوم بإضافة السكر والبيكنج بودر إلي باقي المكونات.
- ثم يجب عليكم الاستمرار في العجن حتى نصل إلي القوام المناسب .
- ثم يتم تحضير صينية فرن وندهن الصينية بمادة دهنية ..
- ثم نقوم بعد ذلك بوضع العجينة في الصينية وتدخلها إلي الفرن على درجة حرارة متوسطة..
- يجب عليكم ترك الصينية في الفرن لمدة. تصل إلي ١٥ دقيقة وبعدها نقوم بإخراجها من الفرن.
- ثم نقوم بعد ذلك بإضافة الشربات على البسبوسة، ونتركها لتبرد ثم تقدم وبالهناء والشفاء.
- يمكنكم تحضير البسبوسة بكل تأكيد بالعديد من الطرق المختلفة الأخري ولكن هذه الطريقة تعتبر من اسهل الطرق الممكنة التي يمكنكم تحضيرها بدلا بالإضافة إلي مكونات قليلة للغاية وغير مكلفة نهائيا.
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