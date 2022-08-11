نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار الهنود …..رشه واحدة يومياً من الوصفة الهندية لتطويل وتكثيف الشعر وإنبات الفراغات ويمنع تساقط الشعر نهائياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة الوصفة الهندية لتطويل وتكثيف الشعر وإنبات الفراغات، الوصول إلى شعر طويل وقوي يحتاج إلى العديد من المنتجات الفعالة وكثير من الوقت حتى نرى مدى فاعليتها وتأثيرها على الشعر كما أن تجربة هذه المكونات التي تحتوي على بعض المواد الكيميائية قد يؤدي إلى نتيجة عكسية تضر فروة الرأس وتضعف البصيلات لذا ينصح خبراء التجميل والعناية بالشعر باستخدام الوصفات الطبيعية المجربة حيث النتيجة المطلوبة والتكلفة الأقل ومن أهم هذه الوصفات الطبيعية هي الوصفة الهندية السحرية لإطالة الشعر وتقويته ومنع تساقطه حيث تعد بمثابة كيراتين طبيعي للشعر تزيد من نموه وقوته وتمنع سقوطه وسوف نقوم بتوضيح مكونات هذه الوصفة السحرية وطريقة استخدامها. الوصفة الهندية لتطويل وتكثيف الشعر وإنبات الفراغات سوف نقدم لكم وصفات هندية لتطويل الشعر وزيادة كثافته خلطة الثوم والقرنفل الهندية لتطويل الشعر المكونات 6 فصوص من الثوم.

ربع كوب زيت زيتون.

3 من ورق الغار.

5 فصوص من القرنفل.

ربع كوب ماء.

زيت لوز حلو. الطريقة والاستخدام نضع ورق الغار داخل وعاء مناسب مع الماء ويوضع على النار حتى يغلي.

نغلق النار ونتركه المزيج يبرد ثم نصفي الخليط .

نضع مزيج الماء داخل وعاء الكبة ونضيف إليه فصوص الثوم والقرنفل ونخلط الجميع جيدا حتى الوصول إلى قوام ناعم.

نضيف زيت الزيتون ونقلب جيداً ثم نسكب الخليط داخل وعاء ونضعه على النار لمدة دقيقتين قبل الاستخدام.

يتم وضع الخليط على جميع أجزاء الشعر مع تدليك فروة الرأس برفق .

مع تدليك فروة الرأس برفق . يترك الخليط على الرأس لمدة 3 ساعات علي الأقل مع الحرص على وضع غطاء الرأس على الشعر ثم وضع فوطة مبللة بماء دافئ عليه.

بعد المدة يتم غسل الشعر بالشامبو الطبي المناسب ثم ترطيبه بزيت اللوز الحلو. حبة البركة والروزماري لتقوية الشعر وزيادة طوله عشب الروزماري له تأثير فعال على الشعر حيث يعمل على علاج القشرة ويغذي فروة الرأس مما يعمل على نمو الشعر و إطالته و منع سقوطه وتكون النتيجة أفضل عند إضافة مسحوق حبة البركة إلي عشب الروزماري. المكونات ملعقة ونصف من الروزماري.

ملعقة ونصف من مسحوق حبة البركة.

كوب ونصف ماء.

قطرات من الزيت العطري. الطريقة والاستخدام نحضر وعاء مناسب ونضع به مقدار عشب الروزماري مع مسحوق حبة البركة أو الحبة السوداء ونضيف إليهم الماء ثم نترك الوعاء على النار حتى يغلي.

يترك حتى يبرد قليلا ثم نقوم بتصفية الخليط وإضافة الزيت العطري ووضع المزيج داخل زجاجة رذاذ مناسبة.

نرج الزجاجة عند الاستخدام ثم نرش منها عدة رشات على الشعر من غير غسله ونكرر هذا الأمر مرة واحدة يوميا ولمدة 6 أسابيع للوصول إلى أفضل نتيجة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسرار الهنود …..رشه واحدة يومياً من الوصفة الهندية لتطويل وتكثيف الشعر وإنبات الفراغات ويمنع تساقط الشعر نهائياً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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