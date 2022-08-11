طريقة عمل فطائر قطنية إسفنجية في المقلاة بحشوة الجبنة والبقدونس اللذيذة

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عمر شويل - جدة الفطائر من الوجبات السريعة التي يحبها الكبار والأطفال خاصة في وجبة الفطار والعشاء وتعد هذه الفطائر من الأكلات المفيدة لصحة الجسم لاحتوائها على النشويات والكالسيوم وغيرها من العناصر، ويمكنك عملها بحشوات مختلفة سواء كانت جبنة وبقدونس أو جبنة مع فلفل أخضر مقطع وزيتون واليوم نقدم لكم طريقة عمل فطائر قطنية إسفنجية في البيت. طريقة عمل فطائر قطنية إسفنجية في المقلاة بحشوة الجبنة والبقدونس المكونات: 5 أكواب دقيق.

كوب ماء دافئ.

كوب حليب دافئ.

ربع كوب زيت زيتون.

2 ملعقة صغيرة ونصف خميرة.

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة صغيرة ملح. مكونات حشوة الجبنة: 2 كوب جبنة شيدر أو موزاريلا.

3 ملاعق كبيرة جبنة فيتا.

ربع كوب بقدونس مفروم. مكونات دهان الوجه: 4 ملاعق كبيرة زبدة مذابة.

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم. طريقة التحضير: نجهز وعاء للعجن ونضع بداخله الماء الدافئ مع الحليب والخميرة والسكر ونقلب جيدا حتى تتجانس المكونات.

ثم نضيف الدقيق تدريجيا مع رشة الملح ونعجن لمدة 5 دقائق حتى تتكون عجينة ناعمة وطرية ثم تغطي ونتركها.

الآن نجهز الحشوة في بولة نضيف الجبنة الشيدر أو الموزاريلا مع أوراق البقدونس المفروم والجبنة الفيتا ونقلب.

نقوم بتقطيع العجينة إلى 8 كرات متساوية ثم نضعها في صينية لكي ترتاح ربع ساعة وبعد ذلك نفردها على سطح مرشوش بالدقيق.

نأخذ ملعقة كبيرة من الحشوة ونضعها في منتصف الفطائر ثم نغلق جميع الأطراف وتوضع جانبا نستمر في نفس الخطوة حتى تنتهي الكمية.

نترك العجينة ترتاح 10 دقائق ثم نفرد الفطائر نسخن مقلاة غير لاصقة على نار عالية ثم نطهي الفطائر على درجة حرارة متوسطة.

عندما تأخذ اللون المطلوب من الجانبين توضع في وعاء وبعد الانتهاء من الكمية نذوب الزبدة ونضيف إليها البقدونس.

وباستخدام فرشاة ندهن هذه الفطائر وهي ساخنة بهذا الخليط ثم تقدم كوجبة سريعة على الفطار أو العشاء أو بين الوجبات وبالهنا والشفا. سر نجاح الفطائر القطنية احرصي على ترك العجينة بين كل خطوة وأخرى حتى تصبح إسفنجية وهشة من الداخل.

إضافة الحليب يزيد من هشاشة وطراوة العجينة ويزيد أيضا من القيمة الغذائية لها.

يجب استخدام نوع دقيق خاص بالمعجنات واحرصي أيضا على التأكد من فعالية الخميرة.

يمكن إضافة حليب بودرة ونعجن بالماء الدافئ فقط هذه العجينة مناسبة جدا لجميع أنواع المعجنات.

يمكنك حشوها بأي حشوة مفضلة لديك سواء كانت جبنة رومي مع موزاريلا وشرائح من الفلفل المقطع أو جبنة فيتا مع قطع من الزيتون.

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