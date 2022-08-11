بسكويت جوز الهند بطريقة سهلة وشهية وطعمه مميز ولذيذ

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عمر شويل - جدة بسكويت جوز الهند من أنواع المخبوزات اللذيذة التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص خاصة الأطفال، وهذا النوع من البسكويت يعتبر وجبة فطور أو عشاء كامل يتم تناوله أيضا بين الوجبات، حيث أنه لذيذ الطعم ومميز عن غيره من أنواع البسكويت، ويحتوى بسكويت جوز الهند على فوائد كثيرة لما يحتوي عليه من مكونات، وتسأل الكثير من الأمهات عن طريقة سهلة لعمله في المنزل وهذا ما نقدمه لكم من خلال مقالنا اليوم.

بسكويت جوز الهند بطريقة سهلة وشهية

من خلال المكونات التي نعرضها لكم الآن من خلال السطور القادمة يتم تحضير لعمل بسكويت جوز الهند، وتتمثل مكونات الوصفة من الآتي:

كوب من الدقيق الأبيض المنخول.

ثلاث ملاعق كبيرة من جوز الهند الناعم.

مقدار نصف كوب من السمنة.

نصف كوب من السكر البودر.

عدد بيضة واحدة.

مقدار ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب من جوز الهند.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل بسكويت جوز الهند اللذيذ يتميز عن غيره من الأنواع بالطعم المميز؛ فهو لا يستغرق وقت كبير في عمله ومكوناته بسيطة وليست مكلفة، والخطوات هى كالتالي: