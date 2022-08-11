انفخى خدودك.. وصفه الحلبة المبهرة اسرع طريقة لنفخ الخدود والشفايف في 15 دقيقة بطريقة طبيعية

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عمر شويل - جدة تساءلت الكثير من الفتيات عن كيفية عمل واستخدام خلطة الخميرة لتسمين الخدود وتفتيح البشرة، حيث أن هناك بعض الفتيات التي تعاني من نحافة وجهها حتى وإن كان جسمها متناسق أو غير نحيف بالرغم من جمال الوجه النحيف، ولكننا يمكننا تقديم وصفة من أكثر الوصفات الناجحة وأكثرها فعالية في تسمين الخدود في وقت قصير تمامًا كما أن هذه الوصفة تمد البشرة بفوائد ومميزات إضافية أخرى، حي أن الخميرة من المكونات التي لها قيمة عظيمة جدًا في الكثير من الأمور. طريقة تحضير خلطة الخميرة لتسمين الخدود المكونات المطلوبة:- ملعقة واحدة كبير من لبن الزبادي.

كيس خميرة فورية أو جافة.

ماء ورد.

ملعقتان صغيرتان من الحلبة المطحونة.

زيت لافندر. خطوات استخدام الخميرة لتسمين الوجه والخدود:- قومي بإحضار علبة أو برطمان صغير وجاف وضعي المكونات كلها بداخله حتى تصبح متجانسة ومطحونة بداخل بعضها تمامًا.

بعد ذلك اغسلي بشرتك جيدًا من أي شوائب ثم قومي بفرد الخليط على منطقة الخدود بشكل جيد ودلكي لمدة خمس دقائق.

اتركي الخليط على بشرتك وخدودك لمدة خمسة عشر دقيقة على الأقل ثم قومي بشطف المنطقة وجففيها ثم قومي بترطيبها بكريم مرطب مناسب واحرصي على استخدام الوصفة مرتين من كل أسبوع. اختبار الحساسية من الخميرة على الجلد قومي بإحضار وعاء كبير وضعي به كمية من الخميرة ومعها كمية من الماء واعجني الخليط حتى يصبح عبارة عن عجينة طرية.

جربي جزء صغير من الخليط على منطقة صغيرة على جلد يديك لأنه أقل حساسية من البشرة ثم قومي بتركه لمدة عشر دقائق.

في حالة أنك شعرت بحرقان في المنطقة الموضوع عليها الخميرة فهذا يعني أن لديك حساسية ضد الخميرة ويجب عدم استخدام وصفاتها. فوائد استخدام الخميرة على البشرة تعمل الخميرة على تحفيز إنتاج الجلد للكولاجين الطبيعي مما يعمل على شد البشرة.

تساهم في تسمين الخدود وتفتيح البشرة والتخلص من أي اسمرار و بقع داكنة عليها.

يوّحد لون البشرة ويقضي على أي بثور ورؤوس سوداء موجودة على البشرة و خاصة على منطقة الفم.

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